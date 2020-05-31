Погода у червні 2020 року в Україні буде прохолодною. Літо почнеться дощами і грозами у всіх областях, однак вже 6 – 7 числа негоду почне витісняти сонячна погода. Середня температура повітря у червні буде комфортною – +18...+22 градуси.

Погода у червні: чим здивує початок літа

Синоптики прогнозують, що загалом середня місячна температура у червні буде на 1 – 1,5 градуса вище середніх багаторічних значень, пише Укргідрометцентр. У горах буде трішки прохолодніше, аніж по всій Україні – +14...+15 градусів.

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Згідно прогнозу, загальна місячна кількість опадів становитиме близько 43 – 90 міліметрів, а в Карпатах і на Прикарпатті 105 – 156 міліметрів.

Водночас начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в ефірі Українського радіо розповів, що червень цьогоріч буде схожим на травень. Хоч останній і виявився для українців незвичним і холодним, однак така погода є близькою до норми.

Перший місяць літа буде схожим на травень, тобто не буде істотно відрізнятися від норми. Залежно від регіону можливі коливання у межах 1 градусу. Зазвичай червень доволі прохолодний і дощовий. Якщо говорити про дощі, то кількість опадів буде в межах норми. Тобто перша декада червня буде доволі прохолодною, особливо у порівнянні з минулим роком. Але опадів буде менше,

– сказав Білик.

Якою буде погода у найближчі роки?

Науковці прогнозують, що 2020 рік стане найспекотнішим в історії спостережень. Цьому сприяє і те, що від січня 2020 року у світі вже були побиті теплові рекорди: у лютому в Антарктиці вперше зафіксували температуру понад +20 градусів, а в Гренландії 26 квітня підтвердили температурний рекорд для цього місяця – -6 градусів. Окрім того, у деяких столицях північних країн взимку навіть снігу не було.

За словами дослідників, наразі процес глобального потепління прискорюється, тож у найближчі 50 років середня температура повітря у деяких регіонах планети буде у межах +29 градусів. Відтак 1 мільярд людей будуть змушені покинути своє місце проживання або ж потерпати від нестерпної спеки.

Україну ж у наступні 10 років чекають штормові вітри, посухи та різкі коливання температур.