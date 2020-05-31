Погода в июне 2020 года в Украине будет прохладной. Лето начнется дождями и грозами во всех областях, однако уже 6 – 7 числа непогоду начнет вытеснять солнечная погода. Средняя температура воздуха в июне будет комфортной – +18 ... + 22 градуса.

Погода в июне: чем удивит начало лета

Синоптики прогнозируют, что в целом средняя месячная температура в июне будет на 1 – 1,5 градуса выше средних многолетних значений, пишет Укргидрометцентр. В горах будет немного прохладнее, чем по всей Украине – +14...+15 градусов.

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Согласно прогнозу, общее месячное количество осадков составит около 43 – 90 миллиметров, а в Карпатах и ​​на Прикарпатье 105 – 156 миллиметров.

В то же время начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире Украинского радио рассказал, что июнь в этом году будет похожим на май. Хотя последний и оказался для украинцев необычным и холодным, однако такая погода близка к норме.

Первый месяц лета будет похожим на май, то есть не будет существенно отличаться от нормы. В зависимости от региона возможны колебания в пределах 1 градуса. Обычно июнь довольно прохладный и дождливый. Если говорить о дождях, то количество осадков будет в пределах нормы. То есть первая декада июня будет довольно прохладной, особенно по сравнению с прошлым годом. Но осадков будет меньше,

– сказал Билык.

Какой будет погода в ближайшие годы?

Ученые прогнозируют, что 2020 год станет самым жарким в истории наблюдений. Этому способствует и то, что с января 2020 года в мире уже были побиты тепловые рекорды: в феврале в Антарктике впервые зафиксировали температуру более 20 градусов, а в Гренландии 26 апреля подтвердили температурный рекорд для этого месяца – 6 градусов. Кроме того, в некоторых столицах северных стран зимой даже снега не было.

По словам исследователей, сейчас процесс глобального потепления ускоряется, поэтому в ближайшие 50 лет средняя температура воздуха в некоторых регионах планеты будет в пределах 29 градусов. Поэтому 1 миллиард людей будут вынуждены покинуть свое место жительства или страдать от невыносимой жары.

Украину же в последующие 10 лет ждут штормовые ветры, засухи и резкие колебания температур.