Лето придет в Украину уже 5 июня. А пока – циклон, который пришел в Украину накануне, задержится еще на несколько дней. Он повлечет интенсивные осадки в некоторых регионах, в частности – в западных и северных.

Существенное повышение температуры можно ожидать, начиная с 4 – 5 июня. Об этом в прямом эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал Николай Кульбида, директор Украинского гидрометцентра.

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По его словам, температура воздуха с 5 по 15 июня будет колебаться от +23 до +28 градусов. Поэтому есть все основания, чтобы говорить: температурный режим будет действительно летний.

Кульбида подчеркнул: не стоит забывать, что настоящее лето – это не июнь, а июль и август. Нужно готовиться к тому, что именно в эти месяцы температура воздуха будет очень высокой.

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Каким будет лето: прогноз от синоптиков

Летом 2020 года жара будет чередоваться с мощными ливнями. По прогнозам синоптиков, украинцам стоит готовиться к высоким температурам, пишет "Люкс ФМ".

Июнь в 2020 году начался с дождей в большинстве регионов страны. Однако уже в середине месяца количество осадков значительно уменьшится. Температура воздуха будет достигать +24 градусов. Июнь, вероятно, запомнится резкими переменами погоды.

В июле синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду. Обильных осадков в Украине стоит ожидать лишь в конце месяца. В течение июля температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.

Сильная жара в августе резко будет меняться обильными дождями. Температура начнет снижаться только под конец месяца – столбик термометра опустится до +18°.

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