Погода в курортном поселке Кирилловка, что в Запорожье, в последние дни не способствует комфортному отдыху. Там прошла мощная гроза и 26 июля – буквально за минуты улицы превратились в реки.

Последствия непогоды в Кирилловке

Проливные дожди 26 июля за считанные минуты превратили улицы Кирилловки на реки. Местами вода достигала уровня колена, сообщает 24 канал.

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По словам очевидцев, машины не ездили, а плавали по улицам. Пострадали и местные продавцы. Вода настолько быстро затопила все вокруг, что люди не успевали спрятать свой товар.

Беспокойным было и море – его охватили штормовые волны.

Прогноз погоды на 26 – 28 июля

Синоптики прогнозируют дожди в Кирилловке и в ближайшие дни. В частности, 27 июля, дождливо в течение всего дня, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до 29 – 31 градуса. Грозу ожидают и 28 июля. Однако 29 июля в Кирилловке осадки прекратятся.

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Непогода в курортной Кирилловке: смотрите видео

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