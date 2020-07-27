Погода у курортному селищі Кирилівка, що на Запоріжжі, останніми днями не сприяє комфортному відпочинку. Потужна гроза там пройшла і 26 липня – буквально за хвилини вулиці перетворилися на ріки.

Наслідки негоди в Кирилівці

Проливні дощі 26 липня за лічені хвилини перетворили вулиці Кирилівки на річки. Місцями вода сягала рівня коліна, повідомляє 24 канал.

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За словами очевидців, автівки не їздили, а плавали вулицями. Постраждали й місцеві продавці. Вода настільки швидко затопила все навколо, що люди не встигали сховати свій товар.

Неспокійним було й море – його охопили штормові хвилі.

Прогноз погоди на 26 – 28 липня

Синоптики прогнозують дощі у Кирилівці й найближчими днями. Зокрема, 27 липня, дощитиме впродовж усього дня, можливі грози. Стовпчики термометрів піднімуться до 29 – 31 градуса. Грозу очікують і 28 липня. Однак 29 липня в Кирилівці опади припиняться.

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