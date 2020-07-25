Курортне Яремче посеред літа засипало градом: вражачі фото та відео
Популярний гірський курорт Яремче, що розташований на Івано-Франківщині, засипало сильним дощем. Деякі райони курорту потерпають від граду.
Негода прийшла 24 липня і тривала лише 25 хвилин. Відео та фото граду оприлюднили користувачі у мережі, повідомляє 24 канал.
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Зауважимо, що синоптики попереджали про складні погодні умови, тож, негода прийшла на Прикарпаття після того, як оголосили штормове попередження. Найбільше граду випало у Яремче, деякі дороги були вкриті настільки щільно, що складалося враження, що то сніговий покрив.
Протягом 25 липня синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів у Яремче покажуть +19...+21 градуса.
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Фото та відео негоди