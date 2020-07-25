Курортное Яремче посреди лета засыпало градом: впечатляющие фото и видео
Популярный горный курорт Яремче, который расположен на Ивано-Франковщине, залило сильным дождем. Некоторые районы курорта страдают от града.
Непогода пришла 24 июля и длилась всего 25 минут. Видео и фото града обнародовали пользователи в сети, сообщает 24 канал.
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Заметим, что синоптики предупреждали о сложных погодных условиях, поэтому непогода пришла на Прикарпатье после того, как объявили штормовое предупреждение. Больше всего града выпало в Яремче, некоторые дороги были покрыты настолько плотно, что создавалось впечатление, что это снежный покров.
В течение 25 июля синоптики прогнозируют, что столбики термометров в Яремче покажут +19...+21 градуса.
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Фото и видео непогоды