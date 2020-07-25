Популярный горный курорт Яремче, который расположен на Ивано-Франковщине, залило сильным дождем. Некоторые районы курорта страдают от града.

Непогода пришла 24 июля и длилась всего 25 минут. Видео и фото града обнародовали пользователи в сети, сообщает 24 канал.

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Заметим, что синоптики предупреждали о сложных погодных условиях, поэтому непогода пришла на Прикарпатье после того, как объявили штормовое предупреждение. Больше всего града выпало в Яремче, некоторые дороги были покрыты настолько плотно, что создавалось впечатление, что это снежный покров.

В течение 25 июля синоптики прогнозируют, что столбики термометров в Яремче покажут +19...+21 градуса.

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Яремче, где выпал град: карта

Фото и видео непогоды

Как снегом накрыло.



Горный курорт Яремче, что в Ивано-Франковской области, засыпало градом. Его было столько, что в некоторых местах казалось, что выпал снег. pic.twitter.com/5Y2VAX6hpc — КОРОНАВИРУС ️Украина (@Virus19Korona) July 25, 2020

Горный курорт Яремче, что в Ивано-Франковской области, засыпало градом. pic.twitter.com/BhGvBta8Nc — Сергей из Киева. (@SergUA63) July 25, 2020