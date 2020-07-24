Прогноз погоды на 25 июля: на Западе Украины снова дожди
Погода в Украине в субботу, 25 июля, будет солнечной и теплой на половине территории страны. На Западе и части центральных областей пройдут дожди.
Жителям западных, Житомирской и Винницкой областей следует быть готовыми к кратковременным грозам. Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице, на остальной территории будет преобладать сухая погода.
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Температура воздуха на выходных ожидается высокой – +25...+28 градусов. На юге – традиционно жарче, отметки термометров будут пересекать показатель +30.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в восточных и южных областях возможна переменная облачность, однако осадков не ожидают.
В Киеве в субботу – без существенных осадков, вечером возможен дождь с грозой.
Прогноз погоды на субботу, 25 июля, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – +28...+30
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +25...+27
Суммы – +24...+26
Полтава – +26...+28
Днепр – +28...+30
Запорожье – +28...+30
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +26...+28
Киев – +26...+28.
Погода в городах Украины 25 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра