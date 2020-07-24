Погода в Украине в субботу, 25 июля, будет солнечной и теплой на половине территории страны. На Западе и части центральных областей пройдут дожди.

Жителям западных, Житомирской и Винницкой областей следует быть готовыми к кратковременным грозам. Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

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Температура воздуха на выходных ожидается высокой – +25...+28 градусов. На юге – традиционно жарче, отметки термометров будут пересекать показатель +30.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в восточных и южных областях возможна переменная облачность, однако осадков не ожидают.

В Киеве в субботу – без существенных осадков, вечером возможен дождь с грозой.

Прогноз погоды на субботу, 25 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – +28...+30

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Суммы – +24...+26

Полтава – +26...+28

Днепр – +28...+30

Запорожье – +28...+30

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+28

Киев – +26...+28.

Погода в городах Украины 25 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра