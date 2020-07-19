Летняя жара в будущем может нанести чрезмерные нагрузки на организм человека. Первыми попадают в опасность люди, которые работают под открытым небом или в душных помещениях.

Під загрозою – люди з поганими умовами праці

Багато людей, особливо це стосується країн, що розвиваються, працюють у поганих умовах. Через спеку це може мати небезпечні наслідки для здоров'я та навіть життя. Про це інформує BBC.

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Мільйони людей у всьому світі можуть зазнати високого рівня теплового навантаження – небезпечного стану, що може призвести до припинення роботи органів,

– пише видання.

Через спекотну погоду частішатимуть теплові удари

Через зростання спеки частішими будуть теплові удари: коли температура тіла постійно підвищується, а організм не може самостійно охолонути. Тоді, за найбільш загрозливої ситуації, може відбутись навіть відмова ключових органів.

За словами доктора Ребекки Лукас з Університету Бірмінгема, спека може спричинити дезорієнтацію та втрату свідомості, а також призвести до порушення роботи, наприклад, нирок та кишківника.

Ми, люди, еволюціонували, щоб жити в певному діапазоні температур, тому зрозуміло, що якщо ми продовжуватимемо підвищувати температуру у всьому світі, рано чи пізно найспекотніші частини планети можуть стати просто непридатними для нас,

– розповів професор Річард Беттс з Метеорологічного центру Великої Британії.

Зверніть увагу! Лікарі наголошують, що легше переносити спеку дозволяє регулярне вживання води, а також перерви у роботі.