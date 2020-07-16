Во всем мире происходят глобальные изменения климата. К примеру, в Украине климатические зоны смещаются на север, поэтому уже даже Полесье становится все более похожим на степь. Отсюда и экстремальные погодные явления, которые все чаще накрывают Украину: смерчи, мощные ливни, ураганные ветры.

Об этом рассказала кандидат географических наук, руководительница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко в интервью УНИАН.

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Изменение климата: что происходит

Происходящее можно смело назвать климатическим шоком. Причем происходит это не только в Украине, но и в мире в целом. Ускоряются те события, которые прогнозировались достаточно давно ввиду глобального потепления,

– отметила специалистка.

По ее словам, климатологи рассчитали несколько сценариев развития событий. К примеру, Всемирная метеорологическая организация при ООН ежегодно публикует отчеты о состоянии климата. В последнем, за 2019 год, говорится, что следующие 5 лет будут самыми теплыми за все время наблюдений. Украина движется в этом тренде.

Кроме того, Украина быстрее "прогревается" и опережает показатели повышения среднегодовой температуры. Это прежде всего связано с ее географическим расположением.

Дело в том, что северные страны "теплеют" быстрее, чем южные. К этому приводят атмосферные процессы, влияющие на погоду.

Смерч, пыльная буря и муссон, как привычные явления

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Раньше смерчи в Украине образовывались преимущественно в южных регионах. Впрочем, теперь все изменилось.

Сейчас они возникают все чаще и чаще, причем на территориях, где их никогда не было, и в несоответствующее им время: в марте, апреле, иногда даже осенью,

– отметила Адаменко.

Это все является следствием того, что климат становится все более непредсказуемым и неблагоприятным. В качестве примера Адаменко приводит также весенние пылевые бури, имевшие место в Киевской и Черниговской областях. По ее словам, раньше на этой территории такого не фиксировали, разве что раз в 100 лет.

Потому такие экстремальные явления в Украине вскоре могут стать привычными. Об их управляемости – не приходится даже говорить.

Самым неприятным Адаменко называет то, что годовая норма осадков теперь выполняется за несколько дождей в году.

"Норма осадков в основном поддерживается благодаря кратковременным и интенсивным ливням, когда за сутки может выпасть месячная норма и больше", – добавила она.

Чего ожидать от осени и зимы по версии Адаменко:

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