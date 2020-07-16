Украина в климатическом шоке: что происходит и чего ждать от осени и зимы
Во всем мире происходят глобальные изменения климата. К примеру, в Украине климатические зоны смещаются на север, поэтому уже даже Полесье становится все более похожим на степь. Отсюда и экстремальные погодные явления, которые все чаще накрывают Украину: смерчи, мощные ливни, ураганные ветры.
Об этом рассказала кандидат географических наук, руководительница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко в интервью УНИАН.
Из последнего В курортном Бердянске прошла мощная гроза: невероятные фото молний
Изменение климата: что происходит
Происходящее можно смело назвать климатическим шоком. Причем происходит это не только в Украине, но и в мире в целом. Ускоряются те события, которые прогнозировались достаточно давно ввиду глобального потепления,
– отметила специалистка.
По ее словам, климатологи рассчитали несколько сценариев развития событий. К примеру, Всемирная метеорологическая организация при ООН ежегодно публикует отчеты о состоянии климата. В последнем, за 2019 год, говорится, что следующие 5 лет будут самыми теплыми за все время наблюдений. Украина движется в этом тренде.
Кроме того, Украина быстрее "прогревается" и опережает показатели повышения среднегодовой температуры. Это прежде всего связано с ее географическим расположением.
Дело в том, что северные страны "теплеют" быстрее, чем южные. К этому приводят атмосферные процессы, влияющие на погоду.
Смерч, пыльная буря и муссон, как привычные явления
К теме По Карпатам пронесся мощный смерч: впечатляющие фото, видео
Раньше смерчи в Украине образовывались преимущественно в южных регионах. Впрочем, теперь все изменилось.
Сейчас они возникают все чаще и чаще, причем на территориях, где их никогда не было, и в несоответствующее им время: в марте, апреле, иногда даже осенью,
– отметила Адаменко.
Это все является следствием того, что климат становится все более непредсказуемым и неблагоприятным. В качестве примера Адаменко приводит также весенние пылевые бури, имевшие место в Киевской и Черниговской областях. По ее словам, раньше на этой территории такого не фиксировали, разве что раз в 100 лет.
Потому такие экстремальные явления в Украине вскоре могут стать привычными. Об их управляемости – не приходится даже говорить.
Самым неприятным Адаменко называет то, что годовая норма осадков теперь выполняется за несколько дождей в году.
"Норма осадков в основном поддерживается благодаря кратковременным и интенсивным ливням, когда за сутки может выпасть месячная норма и больше", – добавила она.
Чего ожидать от осени и зимы по версии Адаменко:
Смотрите также Машины плывут по дорогам: Запорожье и Харьков накрыл мощный ливень – жуткие видео
- Осень традиционно теплее, чем обычно.
- Лето продлится фактически до конца сентября.
- Вероятность того, что зима будет суровой – меньше 10%.
- Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга.