В усьому світі відбуваються глобальні зміни клімату. Приміром, в Україні кліматичні зони зміщуються на північ, тому вже навіть Полісся стає все більш схожим на степ. Звідси – й екстремальні погодні явища, що все частіше накривають Україну: смерчі, потужні зливи, ураганні вітри.

Про це розповіла кандидат географічних наук, керівниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко в інтерв’ю УНІАН.

З останнього У курортному Бердянську пройшла потужна гроза: неймовірні фото блискавок

Зміна клімату: що відбувається

Те, що відбувається, можна сміливо назвати кліматичним шоком. Причому відбувається це не тільки в Україні, але і в світі в цілому. Прискорюються ті події, які прогнозувалися досить давно зважаючи глобального потепління,

– наголосила фахівчиня.

За її словами, кліматологи розрахували декілька сценаріїв розвитку подій. Приміром, Всесвітня метеорологічна організація при ООН щорічно публікує звіти про стан клімату. В останньому, за 2019 рік, говориться, що наступні 5 років будуть найтеплішими за весь час спостережень. Україна рухається в цьому тренді.

Окрім того, Україна швидше "прогрівається" та випереджає показники підвищення середньорічної температури. Це насамперед пов’язано з її географічним розташуванням.

Річ у тім, що північні країни "тепліють" швидше, аніж південні. До цього призводять атмосферні процеси, які впливають на погоду.

Смерч, пилова буря і мусон, як звичні явища

До теми Карпатами пронісся потужний смерч: вражаючі фото, відео

Раніше смерчі в Україні утворювалися переважно у південних регіонах. Втім, тепер все змінилося.

Зараз вони виникають все частіше і частіше, причому на територіях, де їх ніколи не було, і в невідповідне їм час: в березні, квітні, іноді навіть восени,

– зауважила Адаменко.

Це все є наслідком того, що клімат стає все більш непередбачуваним і несприятливим. Як приклад Адаменко наводить також весняні пилові бурі, що мали місце у Київській та Чернігівській областях. За її словами, раніше на цій території такого не фіксували, хіба що – раз на 100 років.

Тому такі екстремальні явища в Україні невдовзі можуть стати звичними. Про їх керованість – не доводиться навіть говорити.

Найнеприємнішим Адаменко називає те, що річна норма опадів тепер виконується за кілька дощів в році.

"Норма опадів в основному підтримується завдяки короткочасним та інтенсивним зливам, коли за одну добу може випасти місячна норма і більше" – додала вона.

Чого очікувати від осені та зими за версією Адаменко:

Дивіться також Автівки пливуть дорогами: Запоріжжя та Харків накрила потужна злива – моторошні відео