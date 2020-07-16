Карпатами пронісся смерч. Унікальне явище зафіксували на горі Ребра – одній з найвищих вершин в Україні.

Вона розташована в центральній частині хребта Чорногора. Кадри, на яких видно смерч, опублікував на своїй фейсбук-сторінці фотограф Павло Пивовар.

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Разом з компанією друзів він відпочивав у горах. 15 липня через негоду їм довелося кілька годин "пересидіти" у наметах.

Як тільки дощ вщух, Пивовар побіг на хребет, аби зробити кілька фотографій. Там його застала гроза. Він побіг до найближчих скель, аби перечекати зливу в печері.

"Дорогою до схованки, на відстані якихось 2 – 3 кілометри від мене, утворився смерч. Він крутився легенько, наче нікуди не поспішав", – зазначив чоловік.



Смерч у Карпатах / Фото з фейсбук-сторінки Павла Пивовара

Пивовар встиг зробити кілька фотографій, а потім почав падати град, розміром з перепелине яйце. Він вчасно добрався до печери та сховався від негоди. Далі, за його словами, "почався мало не кінець світу".

"Град лупив по скелях, після нього вступив ще й вітруганище з дощем. Коли все закінчилося, я пішов далі на вечірню зйомку", – пояснив він.

У мережі також з'явилося відео, на якому зафіксували смерч. Відповідні кадри у фейсбуці опублікував Олег Перепелюк.

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