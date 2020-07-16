По Карпатам пронесся смерч. Уникальное явление зафиксировали на горе Ребра – одной из самых высоких вершин в Украине.

Она расположена в центральной части хребта Черногора. Кадры, на которых видно смерч, опубликовал на своей фейсбук-странице фотограф Павел Пивовар.

Примечательно Недалеко от Кирилловки зафиксировали уникальный двойной смерч: видео

Вместе с компанией друзей он отдыхал в горах. 15 июля из-за непогоды им пришлось несколько часов "пересидеть" в палатках.

Как только дождь утих, Пивовар побежал на хребет, чтобы сделать несколько фотографий. Там его застала гроза. Он побежал к ближайшим скалам, чтобы переждать ливень в пещере.

"По дороге к убежищу, на расстоянии каких-то 2 – 3 километра от меня, образовался смерч. Он крутился легонько, как будто никуда не спешил", – отметил мужчина.

Смерч в Карпатах / Фото с фейсбук-страницы Павла Пивовара

Пивовар успел сделать несколько фотографий, а затем начал падать град, размером с перепелиное яйцо. Он вовремя добрался до пещеры и скрылся от непогоды. Далее, по его словам, "начался почти конец света".

"Град бил по скалам, после него вступил еще и ветер с дождем. Когда все закончилось, я пошел дальше на вечернюю съемку", – пояснил он.

В сети также появилось видео, на котором зафиксировали смерч. Соответствующие кадры в фейсбуке опубликовал Олег Перепелюк.

Мощный смерч в Карпатах: смотрите видео