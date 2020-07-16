У курортному Бердянську пройшла потужна гроза: неймовірні фото блискавок
На курорті Азовського моря – Бердянську – вирувала негода. Під час грози небо стрясали потужні блискавки, забарвлюючи хмари у червоний та ліловий кольори.
Місцеві жителі давно не бачили такого, тому зі задоволенням діляться своїми фотографіями в соцмережах, пише 24 канал.
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Ввечері 14 липня у курортному Бердянську (Запорізька область) пройшла гроза, потужно лупили блискавки. Хмари зафарбувалися у червоний і ліловий кольори. Блискавки вдарялися в Азовське море і "танули" в повітрі.
Попри всю красу стихії, наслідки негоди виявилися серйозними. Тисячі мешканців залишилися без електропостачання, на дорогах масово тонули авто.
Неймовірні блискавки в Бердянську / Фото Mak Sim та Катерини Топалової
Нагадаємо, на 16 липня синоптики прогнозують на більшості територій України суху та сонячну погоду. Дощитиме лише у західних областях та на Вінниччині, після обіду – у Житомирській області.
Що таке блискавка?Електричний розряд між хмарами або між хмарою та землею. У процесі утворення опадів у хмарі відбувається електризація крапель або льодяних частинок. Унаслідок сильних висхідних потоків повітря в хмарі утворюються відокремлені області, заряджені різнойменними зарядами.
Блискавки також були зафіксовані на Венері, Юпітері, Сатурні, Урані тощо. Сила струму в розряді блискавки на Землі досягає 10-500 тисяч ампер, напруга – від десятків мільйонів до мільярда вольт.