На курорті Азовського моря – Бердянську – вирувала негода. Під час грози небо стрясали потужні блискавки, забарвлюючи хмари у червоний та ліловий кольори.

Місцеві жителі давно не бачили такого, тому зі задоволенням діляться своїми фотографіями в соцмережах, пише 24 канал.

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Ввечері 14 липня у курортному Бердянську (Запорізька область) пройшла гроза, потужно лупили блискавки. Хмари зафарбувалися у червоний і ліловий кольори. Блискавки вдарялися в Азовське море і "танули" в повітрі.

Попри всю красу стихії, наслідки негоди виявилися серйозними. Тисячі мешканців залишилися без електропостачання, на дорогах масово тонули авто.

Неймовірні блискавки в Бердянську / Фото Mak Sim та Катерини Топалової

Нагадаємо, на 16 липня синоптики прогнозують на більшості територій України суху та сонячну погоду. Дощитиме лише у західних областях та на Вінниччині, після обіду – у Житомирській області.