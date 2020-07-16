На курорте Азовского моря – Бердянске – бушевала непогода. Во время грозы небо сотрясали мощные молнии, окрашивая облака в красный и лиловый цвета.

Местные жители давно не видели такого, поэтому с удовольствием делятся своими фотографиями в соцсетях, пишет 24 канал.

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Вечером 14 июля в курортном Бердянске (Запорожская область) прошла гроза, мощно били молнии. Облака окрасились в красный и лиловый цвета. Молнии ударялись в Азовское море и "таяли" в воздухе.

Несмотря на всю красоту стихии, последствия непогоды оказались серьезными. Тысячи жителей остались без электроснабжения, на дорогах массово тонули авто.

Невероятные молнии в Бердянске / Фото Mak Sim и Екатерины Топаловой



Напомним, на 16 июля синоптики прогнозируют на большинстве территорий Украины сухую и солнечную погоду. Дождливо будет только в западных областях и в Винницкой области, после обеда – в Житомирской области.