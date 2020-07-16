В курортном Бердянске прошла мощная гроза: невероятные фото молний
На курорте Азовского моря – Бердянске – бушевала непогода. Во время грозы небо сотрясали мощные молнии, окрашивая облака в красный и лиловый цвета.
Местные жители давно не видели такого, поэтому с удовольствием делятся своими фотографиями в соцсетях, пишет 24 канал.
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Вечером 14 июля в курортном Бердянске (Запорожская область) прошла гроза, мощно били молнии. Облака окрасились в красный и лиловый цвета. Молнии ударялись в Азовское море и "таяли" в воздухе.
Несмотря на всю красоту стихии, последствия непогоды оказались серьезными. Тысячи жителей остались без электроснабжения, на дорогах массово тонули авто.
Невероятные молнии в Бердянске / Фото Mak Sim и Екатерины Топаловой
Напомним, на 16 июля синоптики прогнозируют на большинстве территорий Украины сухую и солнечную погоду. Дождливо будет только в западных областях и в Винницкой области, после обеда – в Житомирской области.
Что такое молния?Электрический разряд между облаками или между облаком и землей. В процессе образования осадков в облаке происходит электризация капель или ледяных частиц. Вследствие сильных восходящих потоков воздуха в облаке образуются обособленные области, заряженные разноименными зарядами.
Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне, Уране и др. Сила тока в разряде молнии на Земле достигает 10-500 тысяч ампер, напряжение – от десятков миллионов до миллиарда вольт.