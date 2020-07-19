Через глобальне потепління літо може стати занадто спекотним для людей: деталі
Літня спека у майбутньому може завдати надмірне навантаження на організм людини. Першими потрапляють у небезпеку люди, що працюють просто неба або у задушливих приміщеннях.
Під загрозою – люди з поганими умовами праці
Багато людей, особливо це стосується країн, що розвиваються, працюють у поганих умовах. Через спеку це може мати небезпечні наслідки для здоров'я та навіть життя. Про це інформує BBC.
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Мільйони людей у всьому світі можуть зазнати високого рівня теплового навантаження – небезпечного стану, що може призвести до припинення роботи органів,
– пише видання.
Через спекотну погоду частішатимуть теплові удари
Через зростання спеки частішими будуть теплові удари: коли температура тіла постійно підвищується, а організм не може самостійно охолонути. Тоді, за найбільш загрозливої ситуації, може відбутись навіть відмова ключових органів.
За словами доктора Ребекки Лукас з Університету Бірмінгема, спека може спричинити дезорієнтацію та втрату свідомості, а також призвести до порушення роботи, наприклад, нирок та кишківника.
Ми, люди, еволюціонували, щоб жити в певному діапазоні температур, тому зрозуміло, що якщо ми продовжуватимемо підвищувати температуру у всьому світі, рано чи пізно найспекотніші частини планети можуть стати просто непридатними для нас,
– розповів професор Річард Беттс з Метеорологічного центру Великої Британії.