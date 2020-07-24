Погода в суботу, 25 липня, буде сонячною й теплою на половині території України. Заходом і частиною центральних областей пройдуть дощі.

Жителям західних областей, Житомирщини і Вінниччини слід бути готовими до короткочасних гроз. Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці, на решті територій переважатиме суха погода.

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Температура повітря вихідними очікується високою – +25...28 градусів. На Півдні – традиціно спекотніше, позначки термометрів перетинатимуть показник +30.

За прогнозом Укргідрометцентру, у східних і південних областях можлива перемінна хмарність, однак опадів не очікують.

У Києві в суботу – без істотних опадів, ввечері можливий дощ з грозою.

Прогноз погоди на суботу, 25 липня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +26…+28

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +26…+28

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +25…+27

Суми – +24…+26

Полтава – +26…+28

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +26…+28

Харків – +26…+28

Київ – +26…+28.



Погода у містах України 25 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру