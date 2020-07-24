Прогноз погоди на 25 липня: на Заході України знову дощі
Погода в суботу, 25 липня, буде сонячною й теплою на половині території України. Заходом і частиною центральних областей пройдуть дощі.
Жителям західних областей, Житомирщини і Вінниччини слід бути готовими до короткочасних гроз. Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці, на решті територій переважатиме суха погода.
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Температура повітря вихідними очікується високою – +25...28 градусів. На Півдні – традиціно спекотніше, позначки термометрів перетинатимуть показник +30.
За прогнозом Укргідрометцентру, у східних і південних областях можлива перемінна хмарність, однак опадів не очікують.
У Києві в суботу – без істотних опадів, ввечері можливий дощ з грозою.
Прогноз погоди на суботу, 25 липня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +26…+28
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +26…+28
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +25…+27
Суми – +24…+26
Полтава – +26…+28
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +26…+28
Київ – +26…+28.
Погода у містах України 25 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру