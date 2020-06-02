Літо прийде в Україну вже 5 червня. А поки – циклон, який прийшов в Україну напередодні, затримається ще на кілька днів. Він спричинить інтенсивні опади в деяких регіонах, зокрема – в західних та північних.

Суттєве підвищення температури можна очікувати, починаючи з 4 – 5 червня. Про це у прямому ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів Микола Кульбіда, директор Українського гідрометцентру.

Зима близько Карпати засипало снігом в перший день літа – фото

За його словами, температура повітря з 5 по 15 червня коливатиметься від +23 до +28 градусів. Тож є всі підстави, щоб говорити: температурний режим буде дійсно літній.

Кульбіда наголосив: не варто забувати, що справжнє літо – це не червень, а липень та серпень. Потрібно готуватися до того, що саме у ці місяці температура повітря буде дуже великою.

Головний синоптик країни пояснив, коли прийде літо: дивіться відео

Яким буде літо: прогноз від синоптиків

Влітку 2020 року спека чергуватиметься з потужними зливами. За прогнозами синоптиків, українцям варто готуватися до високих температур, пише "Люкс ФМ".

Червень в 2020 році розпочався із дощів у більшості регіонів країни. Проте вже у середині місяця кількість опадів значно зменшиться. Температура повітря сягатиме +24 градусів. Червень, ймовірно, запам'ятається різкими змінами погоди.

У липні синоптики прогнозують теплу та суху погоду. Рясних опадів в Україні варто очікувати лише наприкінці місяця. Протягом липня температура повітря підніматиметься вище +30 градусів.

Сильна спека у серпні різко змінюватиметься рясними дощами. Температура почне знижуватися лише під кінець місяця – стовпчик термометра опуститься до +18° градусів.

Негода в Україні: головне