Яким буде серпень в Україні: прогноз погоди від синоптиків
Попереду залишився останній місяць літа. Серпень буде в міру спекотним і дощовим, а наприкінці нагадає нам про швидке наближення осені. Якою буде погода в Україні у серпні – детальніше читайте в матеріалі 24 каналу.
У серпні середня місячна температура в Україні очікується в межах +19… +24 градусів, прогнозують синоптики Укргідрометцентру.
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Тим часом в горах ці показники становитимуть +16…+17 градусів. Це на 1 – 2 градуси тепла вище середніх багаторічних значень. Водночас, наприкінці серпня очікується різке похолодання, можливі навіть заморозки на ґрунті.
Заморозки на поверхні ґрунту ймовірні наприкінці місяця в Україні, крім південних та більшості центральних областей,
– додають синоптики.
Водночас, місячна кількість опадів у серпні очікується у межах 33 – 84 міліметрів, а у Карпатах – до 122 міліметрів, що в межах середніх багаторічних значень.
Яким був серпень у попередні роки
- У серпні середня місячна температура повітря зазвичай складає +17… +20 градусів тепла, на півдні та південному сході країни – +21… +23 градуси, в гірських районах – +16… +17 градусів.
- Абсолютний максимум температури повітря становить +34… +41 градуси, у Луганській області місцями +42 градуси, в гірських районах +26…+33 градуси.
- Абсолютний мінімум – +1…+7 градусів, на півдні до +11 градусів, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0… -2 градуси.
- Середня місячна кількість опадів складає у південній частині 27 – 59 міліметрів, на решті території 35 – 76 міліметрів, в Карпатах та на Прикарпатті до 145 міліметрів.