Попереду залишився останній місяць літа. Серпень буде в міру спекотним і дощовим, а наприкінці нагадає нам про швидке наближення осені. Якою буде погода в Україні у серпні – детальніше читайте в матеріалі 24 каналу.

У серпні середня місячна температура в Україні очікується в межах +19… +24 градусів, прогнозують синоптики Укргідрометцентру.

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Тим часом в горах ці показники становитимуть +16…+17 градусів. Це на 1 – 2 градуси тепла вище середніх багаторічних значень. Водночас, наприкінці серпня очікується різке похолодання, можливі навіть заморозки на ґрунті.

Заморозки на поверхні ґрунту ймовірні наприкінці місяця в Україні, крім південних та більшості центральних областей,

– додають синоптики.

Водночас, місячна кількість опадів у серпні очікується у межах 33 – 84 міліметрів, а у Карпатах – до 122 міліметрів, що в межах середніх багаторічних значень.

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