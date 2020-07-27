Впереди остался последний месяц лета. Август будет в меру жарким и дождливым, а в конце напомнит нам о скором приближении осени. Какой будет погода в Украине в августе – подробнее читайте в материале 24 канала.

В августе средняя месячная температура ожидается в пределах +19... +24 градусов, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.

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Тем временем в горах эти показатели составят +16...+17 градусов. Это на 1 – 2 градуса тепла выше средних многолетних значений. В то же время, в конце августа ожидается резкое похолодание, возможны даже заморозки на почве.

Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме южных и большинстве центральных областей,

– добавляют синоптики.

В то же время, месячное количество осадков в августе ожидается в пределах 33 – 84 миллиметров, а в Карпатах – до 122 миллиметров, что в пределах средних многолетних значений.

Каким был август в предыдущие годы