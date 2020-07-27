Каким будет август в Украине: прогноз погоды от синоптиков
Впереди остался последний месяц лета. Август будет в меру жарким и дождливым, а в конце напомнит нам о скором приближении осени. Какой будет погода в Украине в августе – подробнее читайте в материале 24 канала.
В августе средняя месячная температура ожидается в пределах +19... +24 градусов, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.
Смотрите также Каким будет лето в Украине: прогноз от синоптиков
Тем временем в горах эти показатели составят +16...+17 градусов. Это на 1 – 2 градуса тепла выше средних многолетних значений. В то же время, в конце августа ожидается резкое похолодание, возможны даже заморозки на почве.
Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме южных и большинстве центральных областей,
– добавляют синоптики.
В то же время, месячное количество осадков в августе ожидается в пределах 33 – 84 миллиметров, а в Карпатах – до 122 миллиметров, что в пределах средних многолетних значений.
Каким был август в предыдущие годы
- В августе средняя месячная температура воздуха обычно составляет +17... +20 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны – +21... +23 градуса, в горных районах – +16... +17 градусов.
- Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +34... +41 градуса, в Луганской области местами +42 градуса, в горных районах +26...+33 градуса.
- Абсолютный минимум – +1...+7 градусов, на юге до +11 градусов, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0... -2 градуса.
- Среднее месячное количество осадков составляет в южной части 27 – 59 миллиметров, на остальной территории 35 – 76 миллиметров, в Карпатах и на Прикарпатье – до 145 миллиметров.