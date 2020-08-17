Найвища температура за століття: у США зафіксували рекорд
У США, в Каліфорнії зафіксували найвищу за 107 років температуру у західній півкулі. У Долині Смерті наміряли 54,4 градуса за Цельсієм.
Попередній рекорд у західній півкулі зафіксували у 1913 році
Синоптики зазначають, показник – поки попередній. Згодом цей результат підтвердять. Про це інформує The Guardian.
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У липні 1913 році саме тут зафіксували ще вищу температуру, яка сягала 56,7 градусів за Цельсієм.
Метеорологи, тим часом, повідомляють, зараз у США небувала спека. І понад 54 мільйони людей змушені жити при температурі майже 38 градусів.
Що відомо про Долину Смерті?
Це міжгірна западина у Каліфорнії та Неваді. Розташована на південному сході від масиву Сьєрра-Невада на території пустелі Мохаве.
Середня температура у липні тут сягає 46 градусів, вночі вона опускається до 31 градуса за Цельсієм.