У США, в Каліфорнії зафіксували найвищу за 107 років температуру у західній півкулі. У Долині Смерті наміряли 54,4 градуса за Цельсієм.

Попередній рекорд у західній півкулі зафіксували у 1913 році

Синоптики зазначають, показник – поки попередній. Згодом цей результат підтвердять. Про це інформує The Guardian.

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У липні 1913 році саме тут зафіксували ще вищу температуру, яка сягала 56,7 градусів за Цельсієм.

Метеорологи, тим часом, повідомляють, зараз у США небувала спека. І понад 54 мільйони людей змушені жити при температурі майже 38 градусів.

Yep it was HOT out there today...



So hot in fact, that the PRELIMINARY high temperature @DeathValleyNPS was 130°F. If verified, this will be the hottest temperature officially verified since July of 1913. For more info...https://t.co/qFXcIVoPig#DeathValley #Climate #CAwx pic.twitter.com/lAl8NQDCyp — NWS Las Vegas (@NWSVegas) August 17, 2020

Зверніть увагу! Найвища абсолютна температура на планеті – 58 градусів за Цельсієм була зафіксована у 1922 році у Лівійській пустелі.