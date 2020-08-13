Максимальну температуру від 2013 року зафіксували в Арктиці. Там стовпчики термометрів сягнули 17,8 градуса.

Рекорд зафіксували вчені на російській станції Льодова база Мис Баранова, розташованій на архіпелазі Північна Земля, повідомляє пресслужба Арктичного і антарктичного науково-дослідного інституту.

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Від 6 до 12 серпня зафіксований максимум температури повітря за період спостережень від 2013 року по теперішній час,

– йдеться у повідомленні.

У цей час повітря прогрілося до 17,8 градуса.

Зазначимо, що середньорічна температура в Арктиці становить -40 градусів взимку та приблизно 0 – влітку.

Зверніть увагу! Раніше повідомляли, що океан приблизно на один мільйон квадратних кілометрів менше покритий льодом, ніж сім років тому. Причина – рекордна спека в Арктиці.