В Арктиці зафіксували рекордну спеку
Максимальну температуру від 2013 року зафіксували в Арктиці. Там стовпчики термометрів сягнули 17,8 градуса.
Рекорд зафіксували вчені на російській станції Льодова база Мис Баранова, розташованій на архіпелазі Північна Земля, повідомляє пресслужба Арктичного і антарктичного науково-дослідного інституту.
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Від 6 до 12 серпня зафіксований максимум температури повітря за період спостережень від 2013 року по теперішній час,
– йдеться у повідомленні.
У цей час повітря прогрілося до 17,8 градуса.
Зазначимо, що середньорічна температура в Арктиці становить -40 градусів взимку та приблизно 0 – влітку.