Максимальную температуру с 2013 года зафиксировали в Арктике. Там столбики термометров достигли 17,8 градуса.

Рекорд зафиксировали ученые на российской станции Ледовая база Мыс Баранова, расположенной на архипелаге Северная Земля, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

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С 6 по 12 августа зафиксирован максимум температуры воздуха за период наблюдений с 2013 года по настоящее время,

– говорится в сообщении.

В это время воздух прогрелся до 17,8 градуса.

Отметим, что среднегодовая температура в Арктике составляет -40 градусов зимой и примерно 0 – летом.

Обратите внимание! Ранее сообщалось, что океан примерно на один миллион квадратных километров меньше покрыт льдом, чем семь лет назад. Причина – рекордная жара в Арктике.