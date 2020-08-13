В Арктике зафиксировали рекордную жару
Максимальную температуру с 2013 года зафиксировали в Арктике. Там столбики термометров достигли 17,8 градуса.
Рекорд зафиксировали ученые на российской станции Ледовая база Мыс Баранова, расположенной на архипелаге Северная Земля, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
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С 6 по 12 августа зафиксирован максимум температуры воздуха за период наблюдений с 2013 года по настоящее время,
– говорится в сообщении.
В это время воздух прогрелся до 17,8 градуса.
Отметим, что среднегодовая температура в Арктике составляет -40 градусов зимой и примерно 0 – летом.