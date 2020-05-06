В ближайшие 50 лет более миллиарда людей будут жить в невыносимой жаре: исследование

Ученые выяснили, что процесс глобального потепления ускоряется, поэтому в ближайшие 50 лет средняя температура воздуха в некоторых регионах планеты будет в пределах 29 градусов. Глобальное потепление приведет к массовой миграции, которая вызовет большое социальное напряжение.

Один из авторов исследования профессор Эксетерского университета Тим Лентон подчеркнул, что сам не ожидал получить такие результаты, пишет The Guardian.

Обратите внимание Потоп, голод, саранча: что предсказывают миру после коронавируса

Что выяснили исследователи

Человеческое влияние на окружающую среду приведет к критическим климатическим изменениям. Миллиард людей будут вынуждены покинуть свое место жительства или страдать от невыносимой жары из-за каждого 1 градуса.

Если выбросы в атмосферу будут более интенсивными, то территории, на которых сейчас проживает треть человечества, станут жаркими, как пустыня Сахара, уже в ближайшие 50 лет.

Среднестатистический человек почувствует рост температуры на 7,5 градусов, когда глобальное потепление на Земле достигнет уровня 3 градусов. Этот показатель ожидается уже к концу текущего века.

Исследователи уверяют, что на этом уровне около 30% населения планеты будет жить в экстремальной жаре, то есть средняя годовая температура составит 29 градусов Цельсия.

Кому грозит глобальное потепление

Сейчас похожая температура воздуха в наиболее засушливых частях Сахары. Если температура в мире вырастет на 3 градуса, то такая судьба постигнет:

1,2 миллиарда людей в Индии;

485 миллионов в Нигерии;

по 100 миллионов в Пакистане, Индонезии и Судане.

Можно сказать, что средние годовые температуры свыше 29 градусов – непригодны для жизни. Ты должен или переехать, или адаптироваться. Но адаптация имеет свои пределы,

– добавил исследователь.

Заметим, что самые большие ледовые массивы мира – Гренландия и Антарктика – сейчас тают в шесть раз быстрее, чем в 1990-х годах. Ученые утверждают, что это происходит из-за глобального потепления.

Что известно о потеплении в 2019 году?2019 год стал самым жарким в Европе за все время наблюдений, а последнее десятилетие стало самым жарким в истории. По данным исследователей, все времена года были теплее средних значений.



Добавим, что 2019 год стал самым теплым в Киеве за всю историю наблюдений.