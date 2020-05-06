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      В ближайшие 50 лет более миллиарда людей будут жить в невыносимой жаре: исследование

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      Глобальное потепление будет быстрее, чем ожидалось
      Глобальное потепление будет быстрее, чем ожидалось / shutterstock.com

      Ученые выяснили, что процесс глобального потепления ускоряется, поэтому в ближайшие 50 лет средняя температура воздуха в некоторых регионах планеты будет в пределах 29 градусов. Глобальное потепление приведет к массовой миграции, которая вызовет большое социальное напряжение.

      Один из авторов исследования профессор Эксетерского университета Тим Лентон подчеркнул, что сам не ожидал получить такие результаты, пишет The Guardian.

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      Что выяснили исследователи

      Человеческое влияние на окружающую среду приведет к критическим климатическим изменениям. Миллиард людей будут вынуждены покинуть свое место жительства или страдать от невыносимой жары из-за каждого 1 градуса.

      Если выбросы в атмосферу будут более интенсивными, то территории, на которых сейчас проживает треть человечества, станут жаркими, как пустыня Сахара, уже в ближайшие 50 лет.

      Среднестатистический человек почувствует рост температуры на 7,5 градусов, когда глобальное потепление на Земле достигнет уровня 3 градусов. Этот показатель ожидается уже к концу текущего века.

      Исследователи уверяют, что на этом уровне около 30% населения планеты будет жить в экстремальной жаре, то есть средняя годовая температура составит 29 градусов Цельсия.

      Кому грозит глобальное потепление

      Сейчас похожая температура воздуха в наиболее засушливых частях Сахары. Если температура в мире вырастет на 3 градуса, то такая судьба постигнет:

      • 1,2 миллиарда людей в Индии;
      • 485 миллионов в Нигерии;
      • по 100 миллионов в Пакистане, Индонезии и Судане.

      Можно сказать, что средние годовые температуры свыше 29 градусов – непригодны для жизни. Ты должен или переехать, или адаптироваться. Но адаптация имеет свои пределы,
      – добавил исследователь.

      Заметим, что самые большие ледовые массивы мира – Гренландия и Антарктика – сейчас тают в шесть раз быстрее, чем в 1990-х годах. Ученые утверждают, что это происходит из-за глобального потепления.

      Что известно о потеплении в 2019 году?2019 год стал самым жарким в Европе за все время наблюдений, а последнее десятилетие стало самым жарким в истории. По данным исследователей, все времена года были теплее средних значений.

      Добавим, что 2019 год стал самым теплым в Киеве за всю историю наблюдений.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Индонезия Судан Нигерия Пакистан Индия Экология Глобальное потепление Погода
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