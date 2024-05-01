Во вторник, 30 апреля, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был вынесен на рассмотрение пленарной сессии парламента Грузии во втором чтении. В то же время лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что его обсуждение может длиться несколько дней.
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Митинг возле парламента
Активисты, оппозиция, представители неправительственного сектора, молодежные организации и движения перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, призывая правящую партию немедленно отозвать законопроект. Об этом сообщает ряд грузинских СМИ, передает 24 Канал.
Студенты государственных университетов ранее собрались у черного входа в парламент и призвали других участников окружить здание.
Спецназовцы применили перцовый газ, чтобы оттеснить протестующих от входа в здание парламента Грузии. Таким образом они пытались позволить выехать представителям правящей партии "Грузинская мечта".
Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси / Фото: "Радио Свобода"
МВД призвало организаторов и участников митинга подчиняться указаниям правоохранителей. В то же время участники акции скандировали в сторону депутатов "Рабы!"
Есть пострадавшие
От перцового спрея пострадала депутат от оппозиционной партии "Национальное движение" Ана Цитлидзе. Грузинская служба "Радио Свобода" также сообщает о пострадавших журналистах.
В Тбилиси происходят столкновения между полицией и протестующими: смотрите видео
По информации организаторов, пока задержаны около 10 протестующих. Также журналисты сообщали о применении водомета против демонстрантов, некоторым из них оказывают медицинскую помощь.
Закон об "иноагентах" и протесты в Грузии: коротко
- Утром 15 апреля, несмотря на предыдущую критику и протесты, началось обсуждение закона о "О прозрачности иностранного влияния". Он является абсолютным аналогом российского закона об "иноагентах".
- Тогда же к зданию парламента сошлось немало людей, чтобы выступить против принятия этого законопроекта. Лидеры оппозиции призвали не принимать "российский" закон и не лишать Грузию европейского будущего.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что законопроект об "иностранных агентах" в стране якобы должен защитить страну от "украинизации". В МИД Украины ответили, что реальной угрозой для Грузии является русификация, а не "мистическая украинизация".
- 29 апреля стало известно, что экс-министра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алекса Петриашвили задержала полиция во время протестов в Тбилиси.