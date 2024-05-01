Во вторник, 30 апреля, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был вынесен на рассмотрение пленарной сессии парламента Грузии во втором чтении. В то же время лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что его обсуждение может длиться несколько дней.

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Митинг возле парламента

Активисты, оппозиция, представители неправительственного сектора, молодежные организации и движения перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, призывая правящую партию немедленно отозвать законопроект. Об этом сообщает ряд грузинских СМИ, передает 24 Канал.

Студенты государственных университетов ранее собрались у черного входа в парламент и призвали других участников окружить здание.

Спецназовцы применили перцовый газ, чтобы оттеснить протестующих от входа в здание парламента Грузии. Таким образом они пытались позволить выехать представителям правящей партии "Грузинская мечта".

Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси / Фото: "Радио Свобода"

МВД призвало организаторов и участников митинга подчиняться указаниям правоохранителей. В то же время участники акции скандировали в сторону депутатов "Рабы!"

Есть пострадавшие

От перцового спрея пострадала депутат от оппозиционной партии "Национальное движение" Ана Цитлидзе. Грузинская служба "Радио Свобода" также сообщает о пострадавших журналистах.

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По информации организаторов, пока задержаны около 10 протестующих. Также журналисты сообщали о применении водомета против демонстрантов, некоторым из них оказывают медицинскую помощь.

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