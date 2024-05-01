У вівторок, 30 квітня, законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" був винесений на розгляд пленарної сесії парламенту Грузії у другому читанні. Водночас лідер парламентської більшості Мамука Мдинарадзе заявив, що його обговорення може тривати кілька днів.
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Мітинг біля парламенту
Активісти, опозиція, представники неурядового сектору, молодіжні організації і рухи перекрили проспект Руставелі в Тбілісі, закликаючи владну партію негайно відкликати законопроєкт. Про це повідомляє низка грузинських ЗМІ, передає 24 Канал.
Студенти державних університетів раніше зібралися біля чорного входу до парламенту і закликали інших учасників оточити будівлю.
Спецпризначенці застосували перцевий газ, щоб відтіснити протестувальників від входу до будівлі парламенту Грузії. Таким чинном вони намагались дозволити виїхати представникам правлячої партії "Грузинська мрія".
Протестувальники перекрили проспект Руставелі в Тбілісі / Фото: "Радіо Свобода"
МВС закликало організаторів та учасників мітингу підкорятися вказівкам правоохоронців. Водночас учасники акції скандували у бік депутатів "Раби!"
Є постраждалі
Від перцевого спрею постраждала депутатка від опозиційної партії "Національний рух" Ана Цитлідзе. Грузинська служба "Радіо Свобода" також повідомляє про постраждалих журналістів.
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За інформацією організаторів, наразі затримано близько 10 учасників протесту. Також журналісти повідомляли про застосування водомету проти демонстрантів, декому з них надають медичну допомогу.
Закон про "іноагентів" та протести в Грузії: коротко
- Вранці 15 квітня, попри попередню критику та протести, почалося обговорення закону про "Про прозорість іноземного впливу". Він є абсолютним аналогом російського закону про "іноагентів".
- Тоді ж до будівлі парламенту зійшлося чимало людей, аби виступити проти прийняття цього законопроєкту. Лідери опозиції закликали не ухвалювати "російський" закон та не позбавляти Грузію європейського майбутнього.
- Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що законопроєкт про "іноземних агентів" в країні нібито має захистити країну від "українізації". В МЗС України відповіли, що реальною загрозою для Грузії є русифікація, а не "містична українізація".
- 29 квітня стало відомо, що ексміністра Грузії з питань інтеграції до європейських та євроатлантичних структур Алекса Петріашвілі затримала поліція під час протестів у Тбілісі.