Нагадаємо, що у 2023 парламент Грузії уже відхиляв законопроєкт Про прозорість іноземного впливу. Тоді через нього в країні спалахнули масові протести.

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Побилися через законопроєкт про "іноагентів"

У парламенті Грузії стався конфлікт під час розгляду законопроєкт щодо "іноагентів". Опозиційний депутат Олександр Елісашвілі напав на виконавчого секретаря партії "Грузинська мрія" та лідера парламентської більшості Мамуку Мдінарадзе під час його виступу щодо цього законопроєкту.

Сьогодні грузинські парламентарі розпочали його повторний розгляд, який був відкликаний внаслідок масштабних протестів весною 2023 року. Ініціативу знову внесено до парламенту минулого тижня з тим самим текстом, що й законопроєкт, який було відкликано раніше.

Опозиція виступає проти ухвалення цього закону та розгляду. Там наголошують, що через це Грузія віддалятиметься від ЄС. Президент країни Саломе Зурабішвілі заявила, що має намір накласти вето на закон.

Так само як і під час розгляду законопроєкту минулого року, навколо парламенту зібралися протестувальники.

Зверніть увагу! Цей закон дуже нагадує той, що чинний у Росії. Згідно з цим законом, ЗМІ та громадські організації, які отримують фінансування з-за кордону, можуть бути визнані "іноземними агентами".

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