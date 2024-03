Таким чином ініціатори такої акції також хочуть вкотре нагадати світу, що Росія і по сьогоднішній день незаконно займає місце СРСР в ООН. Для цього вони вивісили спеціальний банер, інформує 24 Канал.

Дивіться також Ганьба, яка матиме наслідки, – Буданов розкритикував суд ООН через рішення щодо MH17

Активісти нагадали про воєнні злочини Росії

У Тбілісі, що у Грузії, місцеві та українські активісти у співпраці з ініціативною групою #unrussiaUN привернули увагу до воєнних злочинів країни-агресорки. Вони наголосили, що Росії не місце в Організації Об'єднаних Націй.

Для цього вони вивісили банер, який закликає "примусити Росію заплатити" на мосту Миру. На банері є QR-код, який веде на петицію "Kick Russia out of the UN" на платформі change.org, на яку можна потрапити за посиланням.

Створена українцями петиція вже набрала майже 400 тисяч підписів. Також на сайті ініціативи #unrussiaUN зібрано відповідну доказову базу.

Зокрема, там йдеться про статтю 23 Статуту ООН, у якій зазначено, що Радянський Союз досі існує, а Росія взагалі не згадується.

Активісти вивісили банер, який закликає до видалення Росії з ООН: дивіться відео

Важливо пам'ятати, що без визнання незаконної присутності Росії в ООН і, відповідно, в Раді Безпеки ООН, засудження російських військових злочинців, репарації та компенсації Україні (навіть у разі зміни режиму в Росії) залежатимуть від доброї волі Росії, а не визначатимуться легітимною судовою процедурою.

Також видалення країни-агресорки з ООН надасть Україні можливість скористатися законними механізмами отримання всіх заморожених коштів Росії, за зразком Кувейту 1991 року.

Росія відкрито поширює пропаганду під час засідань ООН: основне