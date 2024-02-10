Мовиться про рішення Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти Росії". Москві були пред’явлені звинувачення у порушенні норм Конвенції про фінансування тероризму.

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Буданов обурений рішенням суду

У розвідці зазначили, що згідно з трактуванням суду, Росію не можна визнати спонсором тероризму. Причиною є те, що російський зенітно-ракетний комплекс "Бук", яким у 2014 році вбили 298 цивільних пасажирів й членів екіпажу МН17, буцімто є лише зброєю, а не грошима.

Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою і катастрофою. Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки, передусім для багатьох цивілізованих країн,

– заявив глава ГУР.

Як зазначив очільник розвідки, відповідне рішення міжнародного суду ООН породжує серйозні ризики.

Якщо держава-агресор дасть ЗРК, але не гроші, і вони зіб'ють цивільний "Боїнг", то, в принципі, це не буде тероризмом,

– обурився Буданов.

Довідка. 14 липня 2014 року у небі над Донбасом проросійські військові збили пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур. Унаслідок катастрофи загинули 298 людей, серед яких – 198 громадяни Нідерландів. Тоді прокуратура Нідерландів висунула звинувачення у справі проросійським бойовикам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову.

Що цьому передувало: коротко