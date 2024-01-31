У Гаазі зачитали остаточне рішення у скарзі України проти Росії. Суд визнав, що країна – агресорка порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму.

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Яке рішення ухвалив суд

Так, Міжнародний суд ООН заявив, що Росія винна, бо не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України у 2014.

Водночас суд не призначив компенсацію, на чому наполягала українська сторона. Крім того, він відмовився ухвалити конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за збиття Boeing під Донецьком 17 липня 2014-му, про що також просив Київ.

Довідка: 17 липня 2014 року, у небі над Донбасом окупанти збили літак "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines. У 2022 році у Нідерландах суд у справі збиття літака рейсу MH17 присудив довічне ув'язнення Ігорю Гіркіну, генералу, а на час збиття літака полковнику ГРУ генштабу збройних сил Росії, главі "ГРУ ДНР" Сергію Дубинському та громадянину України Леоніду Харченку.

Нагадаємо, що позов проти Росії Україна подала ще у 2017 році. У ньому вона звинувачувала країну – агресорку у фінансуванні, а також постачанні зброї сепаратистм на Донбасі. Також Київ заявляв про утиски прав кримських татар на території тимчасового окупованого Криму.

Серед російських злочинів, які згадуються у справі, збиття малазійського Boeing, що спричинило загибель майже 300 людей, а також розстріл автобусу у Волновасі.

Довідка: Розстріл пасажирського автобусу у Волновасі стався 13 січня 2015 року. Тоді російські окупанти з системи "ГРАД" розстріляли блокпост українських військових у Бугасі поблизу Волновахи. Ворог випустив понад 40 снарядів. Один з них розірвався поруч з пасажирським автобусом "Златоустівка-Донецьк", який перевозив цивільних. Загинули 12 пасажирів, 18 були травмовані.

Загалом докази винуватості Росії налічували 17 тисяч сторінок. Справу розглядати кілька років. Сьогодні суд виніс фінальний вирок, який не підлягає апеляції.