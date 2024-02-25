Виступи росіян завжди важко слухати через їхню цинічність. Так, Небензя відкрито пригрозив повним знищенням нашої держави після 2 років повномасштабного вторгнення.

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Чергова цинічна заява представника Росії в ООН

Небензя заявив, що "чим довше затягується конфлікт через підтримку Києва Заходом, тим невигіднішими будуть умови миру для України".

За словами представника Росії в ООН, "зберегти Україну в якомусь вигляді поки що можна".

Так, він наголосив, що Україна "має бути нейтральною, без русофобії та нацизму". Саме на досягнення цих цілей, як зазначив Небензя, і спрямовано так звану "СВО".

У зв'язку з цим Захід, який надає Києву підтримку, сьогодні має вибір: чи доведеться Москві воювати заради цього до кінця, як вона це вміє робити, або ж у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі все-таки візьме гору здоровий глузд, і вони спробують врятувати бодай щось від України,

– додав дипломат.

Які ще обурливі заяви робив Небензя

Небензя ще вирішив зробити низку заяв про Авдіївку та окуповані території. Так, російський дипломат заявив, що "тимчасово окупованих територій не існує. Є російські регіони".

До таких "російських" Небензя зарахував не тільки Крим і Донеччину та Луганщину, але й Запорізьку та Херсонську області. Люди там нібито самі захотіли приєднатися до Росії, а річницю "приєднання" Криму росіянин пообіцяв відсвяткувати на державному рівні.

В традиційній манері Небензя звинуватив Захід у "підготовці війни", а власне війну в Україні він назвав "українською кризою". Мовляв, західні країни бачать чорно-білу картину світу, а насправді "не все так однозначно".

Також за його словами, Авдіївка святкувала "звільнення".