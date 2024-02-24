Тези Фіцо дуже нагадують заяви, висловлені Василем Небензею під час засідання Генасамблеї ООН 23 лютого. Постійний представник Росії буквально сказав, що Авдіївка святкує визволення від українців, а окупованих територій не існує. Тепер кремлівські тези транслює Фіцо – імовірно, не задарма.

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Що сказав Фіцо про війну в Україні

Мої погляди на війну в Україні добре відомі. Ця війна почалася ще в 2014 році з розгулу українських неонацистів,

– заявив він.

На думку Фіцо, Захід "заохочує взаємне вбивство слов'ян". А якщо Україна вступить у НАТО, це стане "гарним підґрунтям для початку третьої світової війни".

Неймовірно, але Фіцо щиро переконаний у своїй правоті. Два роки повномасштабної війни нічого його не навчили. Хоча й не дивно, адже це не його співвітчизники гинуть щодня в окопах і повільно стікають кров'ю під завалами мирних міст.

Важливо! У європейських містах намагаються нагадати про ціну мирних світанків, які виборює для них Україна. Наприклад, в Естонії біля будинків розмістили плакати, де зображено ці ж будинки, але зруйновані, знищені, понівечені. А на польський кордон, де протестують фермери, привезли спалену сільськогосподарську техніку. Україна бореться і потребує підтримки, а не підніжки.

Ще один "миротворець" за російські рублі

Фіцо сказав, що "конфлікт в Україні" можна вирішити не тільки військовим шляхом: Євросоюз нібито має якимось чином домогтися миру. Імовірно, взагалі перестати давати зброю, щоб Росія остаточно нас захопила.

Наостанок прем'єр Словаччини додав, "Росія не стоїть на колінах ні політично, ні економічно", а Путіна не варто демонізувати.

Усі ці обурливі заяви можливі, тільки якщо ти далеко від України – там, де на голову не падають 300-кілограмові авіабомби, як, наприклад, у Куп'янську, і ти не втрачаєш рідних.

Проте коли Фіцо був в Україні, то не поїхав далі Ужгорода. Цікаво, чому так – адже він сам говорив, що у Києві "абсолютно нормальне життя".