Про це повідомляють українські ЗМІ. За попередніми даними, це могла бути акція протесту на дії поляків щодо блокування кордону, передає 24 Канал.

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На кордоні України з Польщею помітили спалену техніку

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксували, як з боку України на кордон з Польщею звозять підірвану росіянами сільськогосподарську техніку

ЗМІ припускали, що це зробили, щоб продемонструвати полякам, якою ціною українці отримують зерно та вирощують агрокультуру в умовах війни.

На кордон з Польщею з українського боку бачили, як звозять спалену техніку / Відео з тіктока dmytrkpk5k6

Зрештою стало відомо, що техніку зафіксували на контрольно-пропускному пункті "Долгобичув – Угринів". За словами депутата Червоноградської районної ради Олександра Клімова, це українці влаштували показову виставку техніки українських фермерів.

Саме тої техніки, яка була знищена російськими окупантами, які варварським методом напали на суверенну Україну,

– сказав він.

Депутат районної ради наголосив, що в той час, коли ворог продовжує знищувати українські міста, поля людей, польські сусіди блокують українські кордони та просять Путіна "навести порядок в Україні".

Українці звезли техніку на кордон з Польщею / Відео з фейсбуку Олександра Клімова

На кадрах Клімов показав техніку, яка стояла на кордоні України з Польщею. Там були як трактори, так і комбайни й вантажівки, тобто та техніка, з якою працюють наші фермери.

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