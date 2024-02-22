Про це повідомляють українські ЗМІ. За попередніми даними, це могла бути акція протесту на дії поляків щодо блокування кордону, передає 24 Канал.
Цікаво У ДПСУ сказали, чому протести польських фермерів зовсім не схожі на попередні
На кордоні України з Польщею помітили спалену техніку
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксували, як з боку України на кордон з Польщею звозять підірвану росіянами сільськогосподарську техніку
ЗМІ припускали, що це зробили, щоб продемонструвати полякам, якою ціною українці отримують зерно та вирощують агрокультуру в умовах війни.
На кордон з Польщею з українського боку бачили, як звозять спалену техніку / Відео з тіктока dmytrkpk5k6
Зрештою стало відомо, що техніку зафіксували на контрольно-пропускному пункті "Долгобичув – Угринів". За словами депутата Червоноградської районної ради Олександра Клімова, це українці влаштували показову виставку техніки українських фермерів.
Саме тої техніки, яка була знищена російськими окупантами, які варварським методом напали на суверенну Україну,
– сказав він.
Депутат районної ради наголосив, що в той час, коли ворог продовжує знищувати українські міста, поля людей, польські сусіди блокують українські кордони та просять Путіна "навести порядок в Україні".
Українці звезли техніку на кордон з Польщею / Відео з фейсбуку Олександра Клімова
На кадрах Клімов показав техніку, яка стояла на кордоні України з Польщею. Там були як трактори, так і комбайни й вантажівки, тобто та техніка, з якою працюють наші фермери.
Один із фермерів закликав Путіна "розібратися з Україною"
- Під час блокування кордону на одному з тракторів з'явився банер, де було заклики до Владіміра Путіна, щоб він "розібрався з Україною, Брюсселем та нашими правителями". Крім того, на передній частині машини також було прикріплено великий прапор Радянського Союзу.
- Цей вчинок обурив польську громадськість, яка активно висловлювала невдоволення у соцмережах. Поляки вбачали у цьому вчинку російську пропаганду та засудили вчинок земляка.
- Зрештою чоловіка, який вчинив цю акцію протесту затримала поліція. Фермеру інкримінували пропаганду тоталітарного державного устрою та розпалювання ворожнечі.