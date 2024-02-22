Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, зауваживши, що з відкритих джерел можна побачити те, що поляки вбачають конкуренцію від українських товарів, які слідують у бік Європи.
Радимо прочитати За волею Кремля розсипати зерно․ Яка роль Росії у блокуванні кордону польськими фермерами
"Інформація надходила від польських прикордонників, що тоді зазначалися певні вимоги, які доносилися до української сторони на кшталт "чому стоять польські перевізники та що вони конкретно хочуть". У цьому випадку від польських прикордонників ми не отримували інформацію про те, щоб польські фермери висували якісь вимоги щодо України", – наголосив речник ДПСУ.
Про нещирі емоції протестувальників
У Польщі дали чітку позицію – у Києва та Варшави є взаєморозуміння та підтримка. Однак якщо група людей вчиняє відповідно до польського законодавства, вони можуть проводити подібні зібрання. Мітингарі не просто з'явилися біля кордону. Як і польські перевізники, так і польські фермери отримували дозвіл на проведення мітингів на кордоні з Україною.
Ми бачимо їхні нещирі емоції щодо українців, коли вони, блокуючи кордон, стикаються з водіями вантажівок та пасажирами, які слідують автобусами,
– підкреслив Андрій Демченко.
До прикладу, 20 лютого польські фермери блокували не лише вантажні транспортні засоби, а й легкові автомобілі та автобуси на трьох напрямках: "Рава-Руська", "Угринів" та "Устилуг".
Тоді у соцмережах демонструвалися відеоролики, коли автобус стояв серед місця, де заблокований рух, й озвучувалося, що поляки висловлювали недружні слова щодо українців.
Проблему на кордоні намагаються розв'язати
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що прикордонні переходи з Україною, ділянки автомобільних і залізничних доріг будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Тоді військова та гуманітарна допомога надходитиме без затримок.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів, президентів та прем'єрів на кордоні з Україною.
- Президент Польщі Анджей Дуда підтримує пропозицію Зеленського щодо зустрічі на кордоні. Водночас Туск відхилив запрошення, оскільки зустріч урядів країн відбудеться у Варшаві 28 березня. Про це домовилися під час його візиту до Києва в січні.