Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, зауваживши, що з відкритих джерел можна побачити те, що поляки вбачають конкуренцію від українських товарів, які слідують у бік Європи.

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"Інформація надходила від польських прикордонників, що тоді зазначалися певні вимоги, які доносилися до української сторони на кшталт "чому стоять польські перевізники та що вони конкретно хочуть". У цьому випадку від польських прикордонників ми не отримували інформацію про те, щоб польські фермери висували якісь вимоги щодо України", – наголосив речник ДПСУ.

Зауважте! У листопаді 2023 року польські перевізники висунули 2 вимоги: повернення дозволів на вантажоперевезення в межах ЄС для українських транспортних компаній. Мовиться про зупинку так званого транспортного безвізу, який впровадили в червні 2022 року;

виключення польських вантажівок з "еЧерги" для порожніх автомобілів, що повертаються з України.

Про нещирі емоції протестувальників

У Польщі дали чітку позицію – у Києва та Варшави є взаєморозуміння та підтримка. Однак якщо група людей вчиняє відповідно до польського законодавства, вони можуть проводити подібні зібрання. Мітингарі не просто з'явилися біля кордону. Як і польські перевізники, так і польські фермери отримували дозвіл на проведення мітингів на кордоні з Україною.

Ми бачимо їхні нещирі емоції щодо українців, коли вони, блокуючи кордон, стикаються з водіями вантажівок та пасажирами, які слідують автобусами,

– підкреслив Андрій Демченко.

До прикладу, 20 лютого польські фермери блокували не лише вантажні транспортні засоби, а й легкові автомобілі та автобуси на трьох напрямках: "Рава-Руська", "Угринів" та "Устилуг".

Тоді у соцмережах демонструвалися відеоролики, коли автобус стояв серед місця, де заблокований рух, й озвучувалося, що поляки висловлювали недружні слова щодо українців.

Того ж дня один із польських фермерів розмістив плакат на своєму тракторі. Він закликав Путіна "розібратися з Україною та Брюсселем", поруч використав прапор СРСР.

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