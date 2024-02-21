21 лютого президент записав відеозвернення до поляків. У ньому глава держави розповів своє бачення вирішення проблеми блокади на спільному кордоні.

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Зустріч на кордоні

Зеленський повідомив, що доручив уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між Україною та Польщею. Президент запросив Анджея Дуду та Дональда Туска долучитися до врегулювання проблеми, а саме якомога швидше приїхати до кордону і підтримати діалог.

Зеленський зазначив, що це важливо для національної безпеки обох країн, а тому не варто затягувати зустріч.

Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом,

– заявив президент.

Крім того, глава держави висловив побажання, аби у зустрічі взяв участь представник Єврокомісії. Оскільки це фундаментальний інтерес ЄС – зберегти єдність у Європі.

Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь,

– закликав Зеленський.