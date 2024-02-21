Відомо, що чоловік розмістив на транспортному засобі плакат із зверненням до очільника Кремля. Так, він закликав Путіна "розібратися з Україною та Брюсселем", поруч використав також прапор СРСР.
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Реакція МЗС Польщі
У міністерство закордонних справ Польщі стривожені проросійським плакатом, який використав один з учасників протесту польських фермерів. Там закликали протестувальників дистанціюватися від подібних осіб, оскільки це шкодить репутації країни.
"МЗС з найвищим занепокоєнням відзначає появу на останніх блокадах аграріїв антиукраїнських гасел і гасел, що вихваляють Владіміра Путіна і війну, яку він продовжує вести", – заявили у відомстві.
Речник МЗС Польщі Павел Вронський зазначив, що такі вчинки шкодять репутації Польщі, яка серед перших почала допомагати Україні та прийняла українців, які рятувались від війни, а також дискредитує самих організаторів протестів.
Ми переконані, що це спроба "захопити" протестний рух фермерів з боку радикальних і безвідповідальних груп, ймовірно, під впливом російських агентів. Закликаємо організаторів протестів ідентифікувати і вилучити зі своїх лав нечисленних ініціаторів цієї і подібних дій",
– заявив речник.
Він наголосив, що "теперішнє становище польських фермерів – це результат агресії Владіміра Путіна проти України і наслідків цього для глобальної економіки, а не те, що українці захищаються від агресії".
Крім цього, Павел Вронський заявив, що інцидент є шокуючим і дискредитує протести.
Ці дії не допомагають ні самим фермерам, ні вирішенню суперечки з Україною. Єдиний, хто виграє від цього – російський диктатор Владімір Путін,
– заявив речник.
За його словами, не важливо, чи проросійські гасла з'явилися через реальних агентів Росії, чи через "корисних ідіотів".
Що відомо про інцидент з польським фермером і проросійським плакатом
- Під час протесту фермерів у 20 лютого на одному з тракторів був розміщений прапор СРСР і напис: "Путін, наведи лад з Україною, Брюсселем і нашими правителями".
- Польська поліція оперативно відреагувала на провокаційний вчинок фермера. Правоохоронці дали зрозуміти, що не потерплять жодних порушень закону чи розпалювання ненависті.
- Міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський у соцмережі Х підтвердив, що фото скандального банера, який ширили в Інтернеті, нівелювала польська поліція.
- Наразі польському фермеру інкримінували пропаганду тоталітарного державного устрою та розпалювання ворожнечі.
- Варто зазначити, що за розпалювання ворожнечі на ґрунті національних, етнічних, расових чи релігійних відмінностей польський провокатор може бути оштрафований або йому загрожує до двох років обмеження чи позбавлення волі.