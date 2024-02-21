Польські правоохоронні органи вже відреагували на цей інцидент. Водночас на думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, яку він висловив 24 Каналу, поява плаката з Путіним переводить протести поляків, що мали економічне підґрунтя, в іншу площину.

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Відкрили кримінальну справу через плакат з Путіним

Протести польських перевізників розпочалися у листопаді 2023 року, потім до них приєдналися фермери. В основі їхніх претензій були економічні суперечки.

Польща є аграрною країною, багато людей в ній залучені в агросекторі. Коли українська продукція з'явилась на ринку, ціни на зерно в Європі впали. Водночас європейські країни збільшили закупівлю зерна в Росії. Зокрема того зерна, яке країна-агресорка вкрала в Україні і собівартість якого дорівнюється нулю. Тому цей чинник також міг вплинути на зниження цін.

Проте з появою банера із закликом до Путіна, більше це не економічні протести. Тепер вони стали політичними, та ще й за участю "прибічників Путіна". Саме тому в Польщі з цього приводу відкрито кримінальну справу,

– зауважив політтехнолог.

Наразі достеменно не відомо, хто саме зробив цей банер. Хоча є припущення, що це були російські агенти в Польщі.

Зверніть увагу! 20 лютого під час протестів польських фермерів на кордоні з Чехією на тракторі з'явився плакат. На ньому був напис: "Путін, розберися з Україною, Брюсселем та нашими правителями". Також на транспортний засіб було прикріплено червоний радянський прапор. Польська поліція та прокуратура одразу відреагували на провокацію та вже проводять дії відповідно до статті 256.1 Кримінального кодексу. Також міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський повідомив, що поліція переслідує в судовому порядку особу, яка розмістила плакат.

Має захищати електорат

Крім того, представники польського уряду, зокрема міністр розвитку та технологій Кшиштоф Гетьман, який є членом "Польської селянської партії", заявив, що Польща може запровадити ембарго на всі сільськогосподарські товари з України. Також він підтримав акції фермерів, тому що вони "протестують за справедливе справу".

Представник цієї партії опирається на певний електорат – переважно аграріїв. Вони є потужною силою зокрема в Польщі. Тому, за словами політтехнолога, йому немає куди подітися, він повинен захищати аграріїв – свій електорат.

"Однак після появи плаката "за Путіна", у нього подвійна позиція. Він або за аграріїв і "за Путіна", або має вийти та сказати, що "заклики до Путіна" потрібно прибрати. Водночас для України гарний знак, що протести забарвилися політичними "фарбами", – зауважив Михайло Шейтельман.

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