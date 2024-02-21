Польські правоохоронні органи вже відреагували на цей інцидент. Водночас на думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, яку він висловив 24 Каналу, поява плаката з Путіним переводить протести поляків, що мали економічне підґрунтя, в іншу площину.
Важливо За волею Кремля розсипати зерно․ Яка роль Росії у блокуванні кордону польськими фермерами
Відкрили кримінальну справу через плакат з Путіним
Протести польських перевізників розпочалися у листопаді 2023 року, потім до них приєдналися фермери. В основі їхніх претензій були економічні суперечки.
Польща є аграрною країною, багато людей в ній залучені в агросекторі. Коли українська продукція з'явилась на ринку, ціни на зерно в Європі впали. Водночас європейські країни збільшили закупівлю зерна в Росії. Зокрема того зерна, яке країна-агресорка вкрала в Україні і собівартість якого дорівнюється нулю. Тому цей чинник також міг вплинути на зниження цін.
Проте з появою банера із закликом до Путіна, більше це не економічні протести. Тепер вони стали політичними, та ще й за участю "прибічників Путіна". Саме тому в Польщі з цього приводу відкрито кримінальну справу,
– зауважив політтехнолог.
Наразі достеменно не відомо, хто саме зробив цей банер. Хоча є припущення, що це були російські агенти в Польщі.
Має захищати електорат
Крім того, представники польського уряду, зокрема міністр розвитку та технологій Кшиштоф Гетьман, який є членом "Польської селянської партії", заявив, що Польща може запровадити ембарго на всі сільськогосподарські товари з України. Також він підтримав акції фермерів, тому що вони "протестують за справедливе справу".
Представник цієї партії опирається на певний електорат – переважно аграріїв. Вони є потужною силою зокрема в Польщі. Тому, за словами політтехнолога, йому немає куди подітися, він повинен захищати аграріїв – свій електорат.
"Однак після появи плаката "за Путіна", у нього подвійна позиція. Він або за аграріїв і "за Путіна", або має вийти та сказати, що "заклики до Путіна" потрібно прибрати. Водночас для України гарний знак, що протести забарвилися політичними "фарбами", – зауважив Михайло Шейтельман.
Реакція в Польщі на блокування кордону
- Президент Польщі відреагував на протести фермерів та блокування кордонів, зазначивши, що вони є конфліктом інтересів між польськими аграріями та виробниками сільськогосподарської продукції в Україні.
- Анджей Дуда наголосив, що ця проблема б не виникла, якби не російська агресія проти України.
- Водночас від заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзейчака прозвучали погрози в бік України. Він заявив, що не виключає можливість застосування ембарго на імпорт агропродовольчих товарів з України.
- Заступник міністра зауважив, або Україна домовляється з Польщею, або Варшава буде змушена запровадити обмеження щодо українських товарів.