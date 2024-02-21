Водночас Дуда визнав, що події, які відбуваються на кордоні, є конфліктом інтересів. Однак сподівається його на мирне врегулювання.

Цікаво "В Польщі буде те, що зараз в Україні": український військовий записав звернення до поляків

Дуда висловився щодо протестів на кордоні

Президент Польщі наголосив, що обидві сторони намагаються розв'язати проблему на кордоні. Водночас, на його думку, всі ці події є конфліктом інтересів між польськими фермерами, які бояться за своє існування, та виробниками сільськогосподарської продукції в Україні.

Дуда також наголосив, що подібні протести прокотилися "практично по всьому Європейському Союзу", адже фермери "бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки ЄС".

Це дійсно складна проблема, тому що проблема з українським продовольством існувала від самого початку. Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що пам'ятаймо, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший,

– зауважив польський очільник.

Він також підкреслив, що якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі. Водночас Дуда сказав, що поляки мають право на протест, і якщо він законний, то влада його захищатиме.

Польський президент пояснив, що рішення про блокування кордону було ухвалено винятково фермерами, а не урядом. Він також висловив оптимізм щодо мирного вирішення конфлікту.

"У нас були певний час тому протести водіїв, профспілок, також асоціації водіїв вантажівок. І цей протест був зупинений саме в результаті переговорів з владою, в результаті домовленостей, які були досягнуті в тристоронній формулі Польща – Україна – водії. Сподіваюся, що таким же чином можна буде вирішити й це питання мирним шляхом, шляхом переговорів", – підкреслив він.

Наостанок Дуда запевнив, що його держава й надалі підтримуватиме Україну у протидії російським окупантам.

Польські протестувальники зупинили автобус