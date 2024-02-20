Польські протестувальники заявляють, що знову почали блокувати кордон через політику Євросоюзу щодо українського зерна. Мовиться про те, що на польських аграріїв вже діють вимоги ЄС, а на Україну ще ні, проте транзит дозволений, тому українське зерно дешевше від польського і створює непомірну конкуренцію на ринку.

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Що відбувається на кордоні

Причини блокування кордону у лютому 2024 року ті ж самі, які оголошували й при блокуванні восени 2023. Єврокомісія ще на рік продовжила повне відкриття ринку ЄС для української продукції. На перший погляд, реакція Польщі виглядає логічною, однак не все так просто.

Блокування кордону не тільки не дає можливість перевозити зерно, а й створює на контрольно – пропускних пунктах кілометрові черги, які майже не рухаються. Це значно сповільнює постачання Україні критично важливих речей та погіршення відносин між нашою державою та країною, яка від початку повномасштабного вторгнення була одним із найсильніших союзників, Польщею.

15:39, 20 лютого Співлідер польських фермерів вже допускає блокування пасажирських перевезень Співлідер протестів польських фермерів на кордоні з Україною допустив блокування пасажирських перевезень у випадку початку контракцій з українського боку. Лідер підкарпатського осередку руху "Ошукане село" Роман Кондрув заявив, що фермери поки невдоволені діями нового уряду у питанні імпорту з України і хочуть "більше, ніж обіцянки".

15:37, 20 лютого Ситуація на КПП Польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. "Медика-Шегині". Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску. Термін завершення такого блокування не повідомлявся. "Долгобичув-Угринів". Біля пункту пропуску протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17.00 20 лютого. "Зосін-Устилуг". З 13.00 по 16:00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою. "Корчова-Краківець". До 21.00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно. "Гребене-Рава-Руська". Протестувальники з 13.00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу. "Дорогуськ-Ягодин". До 19.00 організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажівок в обидвох напрямках.

15:34, 20 лютого Польський міністр назвав блокаду на кордоні "гідною справою" Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетман заявив, що польські фермери, які блокують кордон з Україною, протестують "за гідну справу". Гетман зауважив на тому, що станом на зараз польські фермери нібито перебувають у дуже складній ситуації. Мовиться, що їхні витрати на сільськогосподарське виробництво надзвичайно зросли, що безпосередньо впливає і рентабельність.

15:33, 20 лютого Українські активісти розпочали акцію проти польських водіїв Мирну акцію українці розпочали на трьох пунктах пропуску. Мовиться про такі ПП як "Рава-Руська", "Краковець" і "Шегині". Організатори контролюють порядок проїзду через зазначені пункти та не дозволяють польським вантажникам об'їжджати чергу.

15:31, 20 лютого Водії розповіли про нелюдські умови на кордоні з Польщею Як розповіла ведуча 24 Каналу Софія Трощук, 20 лютого на пункті пропуску "Медика – Шегині" вітряна та неприємна погода. В цих умовах водії змушені стояти у кілометрових чергах. Хтось чекає вже кілька діб, а дехто – стоїть вже тиждень. Все через польських протестувальників, які вирішили заблокувати кордон. Величезна кількість фур чекає на проїзд біля кордону. Але черга вже настільки виросла, що вантажівки змушені чекати навіть поза Перемишлем, який розташований неподалік від пункту пропуску. В самому місті не можна паркуватися.

15:26, 20 лютого Польські протестувальники перекрили залізницю поблизу ПП "Медика – Шегині" і розсипали зерно Польські фермери біля пункту пропуску "Медика – Шегині" посилили протест. Вони перекрили залізницю та розсипали зерно з вантажного вагона на колії. Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі та не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська,

– заявив співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

15:17, 20 лютого У МЗС України прокоментували блокаду на кордоні з Польщею Блокування польсько-українського кордону, якими б гаслами воно не супроводжувалося, не має виправдання. Про це у коментарі 24 Каналу заявив речник МЗС України Олег Ніколенко. Ніколенко зауважив, що наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії.

15:16, 20 лютого Українці вдалися до відповіді Польські мітингарі від 20 лютого 2024 року перейшли до тотальної блокади кордону із нашою державою. Однак українці вирішили діяти також і знайшли відповідь для протестувальників. Натомість українські перевізники вирішили відповісти польським колегам і також влаштувати акцію на кордоні. Протестувальники планують пропускати польські вантажні автомобілі на територію України, але із затримкою, з якою польські страйкарі пропускають українські. Таку акцію вже проводили на пункті пропуску "Устилуг".

15:12, 20 лютого Польські протестувальники не пропустили вантажівку з автівками для українських військових У мережі 16 лютого оприлюднили відео, де українські перевізники розповіли, що польські протестувальники не пропустили вантажівку з автівками для Сил оборони. Крім того, на відеозаписі, яке оприлюднили в мережі показали автівки для військових, якими була завантажена фура. На кадрах можна побачити, що це саме військова техніка, яку везли для наших захисників.

15:11, 20 лютого Зеленський доручив Шмигалю терміново переговорити з Туском Президент Зеленський у зверненні 15 лютого відреагував на ситуацію із розсипаним зерном та на протести на кордоні загалом. За словами глави держави, він провів нараду щодо прикордонної ситуації з Польщею. За її результатами, президент доручив прем’єр-міністру Шмигалю терміново переговорити із Туском.

15:09, 20 лютого Будівлю Єврокомісії у Вроцлаві закидали яйцями 15 лютого кілька сотень тракторів заблокували центр Вроцлава. Відомо, що фермери у столиці Нижньої Сілезії протестували проти Зеленого курсу. Як розповідають журналісти, під час мітингу вони навіть закидали яйцями будівлю Єврокомісії. Крім того, деякі протестувальники запалили фаєри та петарди. У мерії Вроцлава повідомили, що у мітингу у четвер 15 лютого взяли участь близько 2 тисяч учасників. Їхня мета – виступити проти Зеленої угоди й обмежень на торгівлю тваринами. Фермери також вимагали обмежити торгівлю з Україною.

15:07, 20 лютого Анонс повного блокування Польські фермери не отримують бажаного результату своєї акції протесту, тож 15 лютого вони оголосили про намір повністю заблокувати кордон із Україною 20 лютого.

15:05, 20 лютого Розсипане зерно на кордоні На українсько-польському кордоні 11 лютого стався скандал із протестувальниками. Перед Дорогуськом польські фермери пошкодили декілька українських фур та висипали з них зерно. Водії вантажівок стверджують, учасники блокади підійшли з болгарками й порізали ними замки та відсіки. За даними польської поліції, протестувальники висипали з 3 вантажівок на дорогу частину зерна. Деякі учасники після цього відібрали його проби нібито задля "перевірки на вміст заборонених речовин". Посол України у Польщі Василь Зварич розповів, що посольство звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу після інциденту з зерном на кордоні. Він зазначив, що українські вантажівки були опломбовані після митних процедур і мали їхати транзитом до Литви. Посол також підкреслив, що такі методи протесту не можуть бути прийнятними в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральні наслідки цієї провокації. Підкресливши позицію України, він закликав притягнути винних до відповідальності за їхні дії.

15:00, 20 лютого Угорські фермери підтримали поляків Угорське видання Világgazdaság написало, що їхні фермери 9 лютого влаштували протест біля пункту пропуску "Захонь" на кордоні з Україною. Адже вони також виступили проти позиції ЄС.