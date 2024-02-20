Польские протестующие заявляют, что снова начали блокировать границу из-за политики Евросоюза в отношении украинского зерна. Говорится о том, что на польских аграриев уже действуют требования ЕС, а на Украину еще нет, однако транзит разрешен, поэтому украинское зерно дешевле польского и создает непомерную конкуренцию на рынке.

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Что происходит на границе

Причины блокировки границы в феврале 2024 года те же, которые объявляли и при блокировании осенью 2023 года. Еврокомиссия еще на год продлила полное открытие рынка ЕС для украинской продукции. На первый взгляд, реакция Польши выглядит логичной, однако не все так просто.

Блокировка границы не только не дает возможность перевозить зерно, но и создает на контрольно – пропускных пунктах километровые очереди, которые почти не двигаются. Это значительно замедляет поставки Украине критически важных вещей и ухудшение отношений между нашим государством и страной, которая от начала полномасштабного вторжения была одним из сильнейших союзников, Польшей.

15:39, 20 февраля Солидер польских фермеров уже допускает блокирование пассажирских перевозок Солидер протестов польских фермеров на границе с Украиной допустил блокирование пассажирских перевозок в случае начала контракций с украинской стороны. Лидер подкарпатского отделения движения "Обманутое село" Роман Кондрув заявил, что фермеры пока недовольны действиями нового правительства в вопросе импорта из Украины и хотят "больше, чем обещания".

15:37, 20 февраля Ситуация на КПП Польские забастовщики начали более жесткое ограничение движения транспортных средств на границе с Украиной. "Медика-Шегини". Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска. Срок завершения такого блокирования не сообщался. "Долгобичув-Угринов". Возле пункта пропуска протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17.00 20 февраля. "Зосин-Устилуг". С 13.00 по 16:00 протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью. "Корчевая-Краковец". До 21.00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме тех, которые перевозят критические грузы. При этом, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно. "Гребене-Рава-Русская". Протестующие с 13.00 20 февраля полностью заблокировали движение в обоих направлениях всех категорий транспортных средств, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь. "Дорогуск-Ягодин". До 19.00 организаторы протеста намерены полностью заблокировать движение грузовиков в обоих направлениях.

15:34, 20 февраля Польский министр назвал блокаду на границе "достойным делом" Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман заявил, что польские фермеры, которые блокируют границу с Украиной, протестуют "за достойное дело". Гетман отметил на том, что по состоянию на сейчас польские фермеры якобы находятся в очень сложной ситуации. Говорится, что их расходы на сельскохозяйственное производство чрезвычайно выросли, что непосредственно влияет и рентабельность.

15:33, 20 февраля Украинские активисты начали акцию против польских водителей Мирную акцию украинцы начали на трех пунктах пропуска. Говорится о таких ПП как "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". Организаторы контролируют порядок проезда через указанные пункты и не позволяют польским грузчикам объезжать очередь.

15:31, 20 февраля Водители рассказали о нечеловеческих условиях на границе с Польшей Как рассказала ведущая 24 Канала София Трощук, 20 февраля на пункте пропуска "Медика – Шегини" ветреная и неприятная погода. В этих условиях водители вынуждены стоять в километровых очередях. Кто-то ждет уже несколько суток, а некоторые – стоит уже неделю. Все из-за польских протестующих, которые решили заблокировать границу. Огромное количество фур ждет проезда у границы. Но очередь уже настолько выросла, что грузовики вынуждены ждать даже вне Перемышля, который расположен неподалеку от пункта пропуска. В самом городе нельзя парковаться.

15:26, 20 февраля Польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи ПП "Медика - Шегини" и рассыпали зерно Польские фермеры возле пункта пропуска "Медика – Шегини" усилили протест. Они перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути. Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут сдержаться. Никто этого не контролирует: ни польская власть, ни украинская,

– заявил соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув.

15:17, 20 февраля В МИД Украины прокомментировали блокаду на границе с Польшей Блокирование польско-украинской границы, какими бы лозунгами оно не сопровождалось, не имеет оправдания. Об этом в комментарии 24 Каналу заявил представитель МИД Украины Олег Николенко. Николенко отметил, что наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подрывают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России.

15:16, 20 февраля Украинцы прибегли к ответу Польские митингующие от 20 февраля 2024 года перешли к тотальной блокаде границы с нашим государством. Однако украинцы решили действовать также и нашли ответ для протестующих. Зато украинские перевозчики решили ответить польским коллегам и также устроить акцию на границе. Протестующие планируют пропускать польские грузовые автомобили на территорию Украины, но с задержкой, с которой польские забастовщики пропускают украинские. Такую акцию уже проводили на пункте пропуска "Устилуг".

15:12, 20 февраля Польские протестующие не пропустили грузовик с автомобилями для украинских военных В сети 16 февраля обнародовали видео, где украинские перевозчики рассказали, что польские протестующие не пропустили грузовик с автомобилями для Сил обороны. Кроме того, на видеозаписи, которое обнародовали в сети показали машины для военных, которыми была загружена фура. На кадрах можно увидеть, что это именно военная техника, которую везли для наших защитников.

15:11, 20 февраля Зеленский поручил Шмыгалю срочно переговорить с Туском Президент Зеленский в обращении 15 февраля отреагировал на ситуацию с рассыпанным зерном и на протесты на границе в целом. По словам главы государства, он провел совещание по пограничной ситуации с Польшей. По его результатам, президент поручил премьер-министру Шмыгалю срочно переговорить с Туском.

15:09, 20 февраля Здание Еврокомиссии во Вроцлаве забросали яйцами 15 февраля несколько сотен тракторов заблокировали центр Вроцлава. Известно, что фермеры в столице Нижней Силезии протестовали против Зеленого курса. Как рассказывают журналисты, во время митинга они даже забросали яйцами здание Еврокомиссии. Кроме того, некоторые протестующие зажгли файеры и петарды. В мэрии Вроцлава сообщили, что в митинге в четверг 15 февраля приняли участие около 2 тысяч участников. Их цель – выступить против Зеленого соглашения и ограничений на торговлю животными. Фермеры также требовали ограничить торговлю с Украиной.

15:07, 20 февраля Анонс полной блокировки Польские фермеры не получают желаемого результата своей акции протеста, поэтому объявили о намерении полностью заблокировать границу с Украиной 20 февраля.

15:05, 20 февраля Рассыпанное зерно на границе На украинско-польской границе 11 февраля произошел скандал с протестующими. Перед Дорогуськом польские фермеры повредили несколько украинских фур и высыпали из них зерно. Водители грузовиков утверждают, участники блокады подошли с болгарками и порезали ими замки и отсеки. По данным польской полиции, протестующие высыпали из 3 грузовиков на дорогу часть зерна. Некоторые участники после этого отобрали его пробы якобы для "проверки на содержание запрещенных веществ". Посол Украины в Польше Василий Зварич рассказал, что посольство обратилось к польской полиции с требованием открыть дело после инцидента с зерном на границе. Он отметил, что украинские грузовики были опломбированы после таможенных процедур и должны были ехать транзитом в Литву. Посол также подчеркнул, что такие методы протеста не могут быть приемлемыми в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральных последствиях этой провокации. Подчеркнув позицию Украины, он призвал привлечь виновных к ответственности за их действия.

15:00, 20 февраля Венгерские фермеры поддержали поляков Венгерское издание Világgazdaság написало, что их фермеры 9 февраля устроили протест возле пункта пропуска "Захонь" на границе с Украиной. Ведь они также выступили против позиции ЕС.