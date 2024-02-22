Об этом сообщают украинские СМИ. По предварительным данным, это могла быть акция протеста на действия поляков по блокированию границы, передает 24 Канал.
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На границе Украины с Польшей заметили сожженную технику
В сети появилось видео, на котором зафиксировали, как со стороны Украины на границу с Польшей свозят взорванную россиянами сельскохозяйственную технику
СМИ предполагали, что это сделали, чтобы продемонстрировать полякам, какой ценой украинцы получают зерно и выращивают агрокультуру в условиях войны.
На границу с Польшей с украинской стороны видели, как свозят сожженную технику / Видео с тиктока dmytrkpk5k6
В конце концов стало известно, что технику зафиксировали на контрольно-пропускном пункте "Долгобичув – Угринов". По словам депутата Червоноградского районного совета Александра Климова, это украинцы устроили показательную выставку техники украинских фермеров.
Именно той техники, уничтоженная российскими оккупантами, которые варварским методом напали на суверенную Украину,
– сказал он.
Депутат районного совета отметил, что в то время, когда враг продолжает уничтожать украинские города, поля людей, польские соседи блокируют украинские границы и просят Путина "навести порядок в Украине".
Украинцы свезли технику на границу с Польшей / Видео из фейсбука Александра Климова
На кадрах Климов показал технику, которая стояла на границе Украины с Польшей. Там были как тракторы, так и комбайны и грузовики, то есть та техника, с которой работают наши фермеры.
Один из фермеров призвал Путина "разобраться с Украиной"
- Во время блокирования границы на одном из тракторов появился баннер, где было призывы к Владимиру Путину, чтобы он "разобрался с Украиной, Брюсселем и нашими правителями". Кроме того, на передней части машины также был прикреплен большой флаг Советского Союза.
- Этот поступок возмутил польскую общественность, которая активно выражала недовольство в соцсетях. Поляки видели в этом поступке российскую пропаганду и осудили поступок земляка.
- В конце концов мужчину, который совершил эту акцию протеста был задержан полицией. Фермеру инкриминировали пропаганду тоталитарного государственного строя и разжигание вражды.