Об этом сообщают украинские СМИ. По предварительным данным, это могла быть акция протеста на действия поляков по блокированию границы, передает 24 Канал.

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На границе Украины с Польшей заметили сожженную технику

В сети появилось видео, на котором зафиксировали, как со стороны Украины на границу с Польшей свозят взорванную россиянами сельскохозяйственную технику

СМИ предполагали, что это сделали, чтобы продемонстрировать полякам, какой ценой украинцы получают зерно и выращивают агрокультуру в условиях войны.

На границу с Польшей с украинской стороны видели, как свозят сожженную технику / Видео с тиктока dmytrkpk5k6

В конце концов стало известно, что технику зафиксировали на контрольно-пропускном пункте "Долгобичув – Угринов". По словам депутата Червоноградского районного совета Александра Климова, это украинцы устроили показательную выставку техники украинских фермеров.

Именно той техники, уничтоженная российскими оккупантами, которые варварским методом напали на суверенную Украину,

– сказал он.

Депутат районного совета отметил, что в то время, когда враг продолжает уничтожать украинские города, поля людей, польские соседи блокируют украинские границы и просят Путина "навести порядок в Украине".

Украинцы свезли технику на границу с Польшей / Видео из фейсбука Александра Климова

На кадрах Климов показал технику, которая стояла на границе Украины с Польшей. Там были как тракторы, так и комбайны и грузовики, то есть та техника, с которой работают наши фермеры.

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