Он на тракторе разместил баннер, где был призыв к Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем". Эти действия фермера на границе с Украиной возмутили польских граждан, которые осудили его поступок в сети.
К теме Украина и Польша приближаются к цивилизационной пропасти
Фермер разместил циничный баннер на границе с Украиной
Журналисты Gazeta Wyborca рассказали, что один из польских фермеров, которые блокируют автостраду в Гожичках на границе с Чехией, разместил на одном из тракторов послание, адресованное российскому президенту Владимиру Путину.
В частности, на баннере было указано: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями". Кроме того, на передней части машины также был прикреплен большой флаг Советского Союза.
Польский фермер призвал Путина "разобраться с Украиной и Брюсселем" / Фото Gazeta Wyborcza
Авторы польского издания отметили, что другие протестующие не поддерживают подобные призывы польского фермера. В частности, польские протестующие заверили, что "держат кулачки" за Украину в войне с Россией.
Организаторы протеста также были удивлены наличием этого баннера, однако отметили, что каждый участник самостоятельно несет ответственность за подобные надписи.
Поляки осудили поступки своих земляков
Польские граждане в соцсети Х, ранее известной как твитер возмущались поступком фермера, который призвал Путина "разобраться с Украиной и Брюсселем". Так, пользователь с ником @Exen обратил внимание, что фермер пишет призывы к Путину на американском тракторе.
Этот владелец американского трактора стоимостью, видимо, несколько миллионов (польских злотых – 24 Канал), выдающийся, полный болван,
– написал он.
В комментарии под этим постом пользователь @roman_maliniak отметил, что протесты зашли слишком далеко. Он также призвал польские службы сделать что-то с соответствующей ситуацией.
В то же время были и пользователи, которые подозревали, что это фото – смонтировано. Однако журналисты издания Gazeta Wyborca находились на месте событий и зафиксировали этот баннер самостоятельно.
Поляки возмущены действиями фермеров на границе / Скриншот 24 Канала
"Если нет, то следующий вопрос, не запрещен ли в нашей стране флаг с серпом и молотом?", – обратил внимание один из поляков.
Одна из пользовательниц также отметила, что этот баннер является следствием российской пропаганды, которой "пахнет за милю". А другой пользователь отметил, что тропы этого протеста "ведут в Москву".
Марионетки Путина прыгают, как Кремль угрожает...
– написал поляк.
Кроме того, также звучали предложения отправить этого польского фермера воевать на украинский фронт, но с российской стороны.