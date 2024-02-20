Він на тракторі розмістив банер, де був заклик до Путіна "розібратися з Україною і Брюсселем". Ці дії фермера на кордоні з Україною обурили польських громадян, які засудили його вчинок у мережі.

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Фермер розмістив цинічний банер на кордоні з Україною

Журналісти Gazeta Wyborca розповіли, що один із польських фермерів, які блокують автостраду в Ґожичках на кордоні з Чехією, розмістив на одному з тракторів послання, адресоване російському президенту Владіміру Путіну.

Зокрема, на банері було зазначено: "Путін, розберися з Україною, Брюсселем та нашими правителями". Крім того, на передній частині машини також було прикріплено великий прапор Радянського Союзу.



Польський фермер закликав Путіна "розібратися з Україною і Брюсселем" / Фото Gazeta Wyborcza

Автори польського видання наголосили, що інші протестувальники не підтримують подібні заклики польського фермера. Зокрема, польські протестувальники запевнили, що "тримають кулачки" за Україну у війні з Росією.

Організатори протесту також були здивовані наявністю цього банера, однак наголосили, що кожен учасник самостійно несе відповідальність за подібні надписи.

Поляки засудили вчинки своїх земляків

Польські громадяни у соцмережі Х, раніше відомій як твітер обурювалися вчинком фермера, який закликав Путіна "розібратися з Україною і Брюсселем". Так, користувач з ніком @Exen звернув увагу, що фермер пише заклики до Путіна на американському тракторі.

Цей власник американського трактора вартістю, мабуть, кілька мільйонів (польських злотих – 24 Канал), видатний, повний бовдур,

– написав він.

У коментарі під цим постом користувач @roman_maliniak наголосив, що протести зайшли занадто далеко. Він також закликав польські служби зробити щось із відповідною ситуацією.

Водночас були й користувачі, які підозрювали, що це фото – змонтоване. Однак журналісти видання Gazeta Wyborca перебували на місці подій і зафіксували цей банер самостійно.



Поляки обурені діями фермерів на кордоні / Скриншот 24 Каналу

"Якщо ні, то наступне питання, чи не заборонений у нашій країні прапор із серпом і молотом?", – звернув увагу один із поляків.

Одна з користувачок також наголосила, що цей банер є наслідком російської пропаганди, якою "тхне за милю". А інший користувач наголосив, що стежки цього протесту "ведуть до Москви".

Маріонетки Путіна стрибають, як Кремль погрожує…

– написав поляк.

Крім того, також лунали пропозиції відправити цього польського фермера воювати на український фронт, але з російського боку.

Зверніть увагу! Російська влада прямо чи опосередковано може "підливати масла у вогонь" до протестів польських фермерів на кордоні з Україною. З чого почався протест фермерів на кордоні, як до цього може бути причетна Росія – читайте у матеріалі.