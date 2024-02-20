Від конфронтації між Україною та Польщею виграє лише Кремль

Конфронтація посилюється на політичному рівні. Президент України, представники МЗС та посол України у Польщі говорять про політизованість цього протесту. Однак ми чуємо від польських чиновників, що насправді це просто необачливі заяви, а польські фермери "захищають праведну справу".

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Звісно, це не сприятиме нормальній атмосфері у стосунках між двома країнами не лише найближчими місяцями, але й найближчими роками, а, можливо, навіть десятиліттями. Попри всю ту допомогу, яку надала Польща Україні у перші місяці після великого вторгнення Росії, вже зараз закладається підґрунтя для серйозного конфлікту, я б навіть сказав цивілізаційного провалля, між двома сусідніми країнами. Це все лише сприятиме успіху Кремля.

Я сподівався, що після парламентських виборів у Польщі, знайдуть механізми, які зупинять весь той протест, який використовували для перемоги правих та ультраправих сил на парламентських виборах у Польщі.

Однак, як і багато хто, я недооцінив той факт, що польські політики з одних виборів переходять в інші й не бажають втрачати можливостей для перемоги навіть ціною підважування національних стратегічних інтересів власної країни.

Польщею сьогодні керує досить хитка коаліція, частина якої зацікавлена у голосах селянства й не хоче віддавати ці голоси своїм опонентам. Ба більше, ідеологічно, з цими опонентами вони пов'язані більше, ніж з партнерами по коаліції, а роз'єднані тільки роками фактично одноосібного правління партії "Право і справедливість" та її лідером Ярославом Качинським.

Криза може стати буденністю у відносинах між Києвом та Варшавою

Реальні можливості для того, щоб польська влада могла зупинити ситуацію, яка сьогодні загрожує і українському виживанню, і українсько-польським відносинам, і європейському проєкту як такому – зменшуються з кожним днем. Кризова ситуація може стати буденністю у взаєминах України та Польщі.

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Можна було б сказати, що так і мало бути враховуючи всю атмосферу польсько-українських взаємин останніми десятиліттями. І що насправді втрачає саме Польща, бо в Україні все більше будуть схилятися до взаємодії з державами Західної Європи – з Німеччиною та Францією, – де нема такої серйозної зацікавленості в тому, щоб зупинити просування України у Європу.

Варто нагадати, що коли Україна буде просуватися до реальної євроінтеграції, коли будуть остаточно зняті всі обмеження, на запровадженні яких наполягають польські фермери, це може призвести до ще масштабнішої та істеричнішої реакції й взагалі спонукати Варшаву заблокувати євроінтеграцію України.

Але я б не спрощував ситуацію до того, що Україна може просто сприймати Польщу як транзитну територію для стосунків з Німеччиною та Францією. У нормальних взаєминах зацікавлені і ми, і поляки, навіть якщо зараз це не очевидно.

Поляки можуть захотіти зближення з Росією

Можна уявити собі, що реально відбудеться у разі, якщо Україні не вдасться виграти війну і якщо Владімір Путін здійснить свій амбітний план і перетворить Росію на СРСР. Що тоді буде з Польщею? Я не буду лякати поляків тим, що вони будуть наступними, чию країну захопить Путін. Я поки що не дуже вірю у масштабну війну з загибеллю цивілізації у Європі. Хоча можливості для цього є, і ми чуємо про них від російських лідерів.

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Я вірю у виборця, який просто перелякається посилення Росії й буде шукати тих політиків, які знайдуть способи для порозуміння з Москвою, усвідомлять, що виживання Польщі не у конфронтації, а у взаємодії з Росією. Там, де зараз польський фермер блокує кордон з Україною, буде стояти російський прикордонних, і тоді ніхто нічого не заблокує, бо його одразу поставлять на місце швидко і ясно. Сам польський виборець у такій ситуації віддасть владу в країні проросійським силам. Відбудеться у кращому разі "орбанізація" Польщі.

А де у такій країні буде місце для Дональда Туска, Ярослава Качинського та їхніх політичних спадкоємців? Відповідь прозора – ніде не буде місця. Качинський і Туск залишаться просто на пожовклих сторінках підручників історії, як віддзеркалення Польщі, яка існувала кілька десятиліть, але зникла.

Ось якою є реальна цивілізаційна перспектива Польщі у разі програшу України – нульова. Ось чому поляки мали б думати про допомогу Україні, навіть якщо це суперечить актуальним економічним інтересам певної частини громадян і актуальним електоральним інтересам певної частини політиків.

Нездатність стратегічно мислити вже неодноразово приводила і Україну, і Польщу на ешафот історії. Зараз ми йдемо саме цією дорогою.