От конфронтации между Украиной и Польшей выигрывает только Кремль

Конфронтация усиливается на политическом уровне. Президент Украины, представители МИД и посол Украины в Польше говорят о политизированности этого протеста. Однако мы слышим от польских чиновников, что на самом деле это просто опрометчивые заявления, а польские фермеры "защищают праведное дело".

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Конечно, это не будет способствовать нормальной атмосфере в отношениях между двумя странами не только в ближайшие месяцы, но и в ближайшие годы, а, возможно, даже десятилетиями. Несмотря на всю ту помощь, которую предоставила Польша Украине в первые месяцы после большого вторжения России, уже сейчас закладывается основа для серьезного конфликта, я бы даже сказал цивилизационной пропасти, между двумя соседними странами. Это все только будет способствовать успеху Кремля.

Я надеялся, что после парламентских выборов в Польше, найдут механизмы, которые остановят весь тот протест, который использовали для победы правых и ультраправых сил на парламентских выборах в Польше.

Однако, как и многие, я недооценил тот факт, что польские политики из одних выборов переходят в другие и не желают терять возможностей для победы даже ценой подрыва национальных стратегических интересов собственной страны.

Польшей сегодня руководит довольно шаткая коалиция, часть которой заинтересована в голосах крестьянства и не хочет отдавать эти голоса своим оппонентам. Более того, идеологически, с этими оппонентами они связаны больше, чем с партнерами по коалиции, а разъединены только годами фактически единоличного правления партии "Право и справедливость" и ее лидером Ярославом Качинским.

Кризис может стать обыденностью в отношениях между Киевом и Варшавой

Реальные возможности для того, чтобы польская власть могла остановить ситуацию, которая сегодня угрожает и украинскому выживанию, и украинско-польским отношениям, и европейскому проекту как таковому – уменьшаются с каждым днем. Кризисная ситуация может стать обыденностью во взаимоотношениях Украины и Польши.

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Можно было бы сказать, что так и должно было быть учитывая всю атмосферу польско-украинских взаимоотношений в последние десятилетия. И что на самом деле теряет именно Польша, потому что в Украине все больше будут склоняться к взаимодействию с государствами Западной Европы – с Германией и Францией, – где нет такой серьезной заинтересованности в том, чтобы остановить продвижение Украины в Европу.

Стоит напомнить, что когда Украина будет продвигаться к реальной евроинтеграции, когда будут окончательно сняты все ограничения, на введении которых настаивают польские фермеры, это может привести к еще более масштабной и истерической реакции и вообще побудить Варшаву заблокировать евроинтеграцию Украины.

Но я бы не упрощал ситуацию до того, что Украина может просто воспринимать Польшу как транзитную территорию для отношений с Германией и Францией. В нормальных взаимоотношениях заинтересованы и мы, и поляки, даже если сейчас это не очевидно.

Поляки могут захотеть сближения с Россией

Можно представить себе, что реально произойдет в случае, если Украине не удастся выиграть войну и если Владимир Путин осуществит свой амбициозный план и превратит Россию в СССР. Что тогда будет с Польшей? Я не буду пугать поляков тем, что они будут следующими, чью страну захватит Путин. Я пока не очень верю в масштабную войну с гибелью цивилизации в Европе. Хотя возможности для этого есть, и мы слышим о них от российских лидеров.

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Я верю в избирателя, который просто испугается усиления России и будет искать тех политиков, которые найдут способы для взаимопонимания с Москвой, осознают, что выживание Польши не в конфронтации, а во взаимодействии с Россией. Там, где сейчас польский фермер блокирует границу с Украиной, будет стоять российский пограничных, и тогда никто ничего не заблокирует, потому что его сразу поставят на место быстро и ясно. Сам польский избиратель в такой ситуации отдаст власть в стране пророссийским силам. Произойдет в лучшем случае "орбанизация" Польши.

А где в такой стране будет место для Дональда Туска, Ярослава Качинского и их политических наследников? Ответ прозрачен – нигде не будет места. Качинский и Туск останутся просто на пожелтевших страницах учебников истории, как отражение Польши, которая существовала несколько десятилетий, но исчезла.

Вот какова реальная цивилизационная перспектива Польши в случае проигрыша Украины – нулевая. Вот почему поляки должны были бы думать о помощи Украине, даже если это противоречит актуальным экономическим интересам определенной части граждан и актуальным электоральным интересам определенной части политиков.

Неспособность стратегически мыслить уже неоднократно приводила и Украину, и Польшу на эшафот истории. Сейчас мы идем именно этой дорогой.