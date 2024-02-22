Об этом 24 Каналу рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, отметив, что из открытых источников можно увидеть то, что поляки видят конкуренцию от украинских товаров, которые следуют в сторону Европы.
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"Информация поступала от польских пограничников, что тогда отмечались определенные требования, которые доносились до украинской стороны вроде "почему стоят польские перевозчики и что они конкретно хотят". В этом случае от польских пограничников мы не получали информацию о том, чтобы польские фермеры выдвигали какие-то требования в отношении Украины", – отметил представитель ГПСУ.
О неискренних эмоциях протестующих
В Польше дали четкую позицию – у Киева и Варшавы есть взаимопонимание и поддержка. Однако если группа людей поступает в соответствии с польским законодательством, они могут проводить подобные собрания. Митингующие не просто появились у границы. Как и польские перевозчики, так и польские фермеры получали разрешение на проведение митингов на границе с Украиной.
Мы видим их неискренние эмоции относительно украинцев, когда они, блокируя границу, сталкиваются с водителями грузовиков и пассажирами, которые следуют автобусами,
– подчеркнул Андрей Демченко.
К примеру, 20 февраля польские фермеры блокировали не только грузовые транспортные средства, но и легковые автомобили и автобусы на трех направлениях: "Рава-Русская", "Угринов" и "Устилуг".
Тогда в соцсетях демонстрировались видеоролики, когда автобус стоял среди места, где заблокировано движение, и озвучивалось, что поляки выражали недружественные слова в отношении украинцев.
Проблему на границе пытаются решить
- Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что пограничные переходы с Украиной, участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в перечень объектов критической инфраструктуры. Тогда военная и гуманитарная помощь будет поступать без задержек.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств, президентов и премьеров на границе с Украиной.
- Президент Польши Анджей Дуда поддерживает предложение Зеленского о встрече на границе. В то же время Туск отклонил приглашение, поскольку встреча правительств стран состоится в Варшаве 28 марта. Об этом договорились во время его визита в Киев в январе.