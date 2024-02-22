Об этом 24 Каналу рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, отметив, что из открытых источников можно увидеть то, что поляки видят конкуренцию от украинских товаров, которые следуют в сторону Европы.

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"Информация поступала от польских пограничников, что тогда отмечались определенные требования, которые доносились до украинской стороны вроде "почему стоят польские перевозчики и что они конкретно хотят". В этом случае от польских пограничников мы не получали информацию о том, чтобы польские фермеры выдвигали какие-то требования в отношении Украины", – отметил представитель ГПСУ.

Заметьте! В ноябре 2023 года польские перевозчики выдвинули 2 требования: возвращение разрешений на грузоперевозки в пределах ЕС для украинских транспортных компаний. Речь идет об остановке так называемого транспортного безвиза, который внедрили в июне 2022 года;

исключении польских грузовиков с "еЧерги" для пустых автомобилей, возвращающихся из Украины.

О неискренних эмоциях протестующих

В Польше дали четкую позицию – у Киева и Варшавы есть взаимопонимание и поддержка. Однако если группа людей поступает в соответствии с польским законодательством, они могут проводить подобные собрания. Митингующие не просто появились у границы. Как и польские перевозчики, так и польские фермеры получали разрешение на проведение митингов на границе с Украиной.

Мы видим их неискренние эмоции относительно украинцев, когда они, блокируя границу, сталкиваются с водителями грузовиков и пассажирами, которые следуют автобусами,

– подчеркнул Андрей Демченко.

К примеру, 20 февраля польские фермеры блокировали не только грузовые транспортные средства, но и легковые автомобили и автобусы на трех направлениях: "Рава-Русская", "Угринов" и "Устилуг".

Тогда в соцсетях демонстрировались видеоролики, когда автобус стоял среди места, где заблокировано движение, и озвучивалось, что поляки выражали недружественные слова в отношении украинцев.

В тот же день один из польских фермеров разместил плакат на своем тракторе. Он призвал Путина "разобраться с Украиной и Брюсселем", рядом использовал флаг СССР.

Проблему на границе пытаются решить