21 февраля президент записал видеообращение к полякам. В нем глава государства рассказал свое видение решения проблемы блокады на общей границе.

Дивіться також Це не економічні протести, – політтехнолог про плакат з Путіним у польських фермерів

Встреча на границе

Зеленский сообщил, что поручил правительству в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между Украиной и Польшей. Президент пригласил Анджея Дуду и Дональда Туска присоединиться к урегулированию проблемы, как можно скорее приехать к границе и поддержать диалог.

Зеленский отметил, что это важно для национальной безопасности обеих стран, поэтому не стоит затягивать встречу.

Я готов быть также на границе вместе с нашим правительством,

– заявил президент.

Кроме того, глава государства выразил пожелание, чтобы во встрече принял участие представитель Еврокомиссии. Поскольку это фундаментальный интерес ЕС – сохранить единство в Европе.

Хватит Москвы на наших землях. Достаточно недоразумений,

– призвал Зеленский.