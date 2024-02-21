Известно, что мужчина разместил на транспортном средстве плакат с обращением к главе Кремля. Так, он призвал Путина "разобраться с Украиной и Брюсселем", рядом использовал также флаг СССР.

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Реакция МИД Польши

В министерство иностранных дел Польши встревожены пророссийским плакатом, который использовал один из участников протеста польских фермеров. Там призвали протестующих дистанцироваться от подобных лиц, поскольку это вредит репутации страны.

"МИД с наивысшим беспокойством отмечает появление на последних блокадах аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов, восхваляющих Владимира Путина и войну, которую он продолжает вести", – заявили в ведомстве.

Представитель МИД Польши Павел Вронский отметил, что такие поступки вредят репутации Польши, которая среди первых начала помогать Украине и приняла спасавшихся от войны украинцев, а также дискредитирует самих организаторов протестов.

Мы убеждены, что это попытка "захватить" протестное движение фермеров со стороны радикальных и безответственных групп, вероятно, под влиянием российских агентов. Призываем организаторов протестов идентифицировать и изъять из своих рядов немногочисленных инициаторов этого и подобных действий,

– заявил спикер.

Он отметил, что "нынешнее положение польских фермеров – это результат агрессии Владимира Путина против Украины и последствий этого для глобальной экономики, а не то, что украинцы защищаются от агрессии".

Кроме этого, Павел Вронский заявил, что инцидент является шокирующим и дискредитирует протесты.

Эти действия не помогают ни самим фермерам, ни решению спора с Украиной. Единственный, кто выиграет от этого – российский диктатор Владимир Путин,

– заявил спикер.

По его словам, не важно, появились ли пророссийские лозунги через реальных агентов России, или через "полезных идиотов".

Что известно об инциденте с польским фермером и пророссийским плакатом