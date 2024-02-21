Кроме того, фермер из Польши также разместил на транспортном средстве флаг Советского Союза на транспортном средстве. Мужчиной уже занялись соответствующие органы.

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Польского фермера задержала полиция

Польская полиция оперативно отреагировала на провокационный поступок фермера. Правоохранители Польши четко дали понять, что не потерпят никаких нарушений закона или разжигания ненависти.

Немедленная реакция польской полиции на демонстрацию возмутительных лозунгов во время протеста фермеров в Водзиславском повете. Полиция и прокуратура проводят действия в направлении статьи 256.1 Уголовного кодекса,

– указано в заметке.

Кроме того, министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский в соцсети Х подтвердил, что фото скандального баннера, который распространяли в Интернете, нивелировала польская полиция. Сейчас полиция преследует в судебном порядке лицо, ответственное за баннер. При этом министр подчеркнул, что подобное преступное поведение не будет терпимым.

"Противодействие преступлениям на почве ненависти является одним из приоритетов главного управления полиции. Каждый, кто совершает действия, мотивированные ненавистью к другому человеку, будет привлечен к уголовной ответственности", – добавили в полиции в другом сообщении.

Сейчас польскому фермеру инкриминировали пропаганду тоталитарного государственного строя и разжигание вражды.

Стоит отметить, что за разжигание вражды на почве национальных, этнических, расовых или религиозных различий польский провокатор может быть оштрафован или ему грозит до двух лет ограничения или лишения свободы.

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