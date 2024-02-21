Новый маршрут должен проходить от украинского порта Измаил до румынского – в Констанце и дунайских портов в Германии. Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, что это решение является вынужденным для украинской власти.
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Проблемы не только у поляков
Проблема с блокированием границы со стороны Польши существует почти полгода, и она, если и решается временно, потом снова возникает.
То, что сейчас происходит на границе между Польшей и Украиной, это – шантаж. Шантажируют не нас, а польское правительство,
– объяснил политолог.
Были большие надежды, что смена правительства в Польше приведет к улучшению ситуации. Однако сегодня польской власти можно поставить "диагноз" – неспособность решить эту проблему.
Возникает еще вопрос: а остается ли Польша членом Европейского Союза, ведь деньги поляки получают именно от него. А вот придерживаться европейских правил не хотят. Так же польские фермеры получают деньги не от польского правительства, а фактически из европейского бюджета. Однако они тоже не хотят выполнять европейские правила. Такая парадоксальная ситуация,
– подчеркнул Фесенко.
Сегодня проблемы имеют не только польские фермеры. Протесты происходят в разных странах Европы – в Германии, Франции. Фермеры в этих странах требуют больше субсидий, помощи для себя.
Подрывает партнерство
А против Украины они, по мнению политолога, выступают, потому, что у нас эффективнее сельское производство. Наша аграрная продукция дешевле, и мы готовы быть на европейских рынках даже без европейских субсидий.
В то же время польские фермеры требуют для себя отдельных льготных условий. При этом они не просто протестуют, а действуют очень агрессивно.
"К большому сожалению, то, что не первый месяц происходит на польско-украинской границе, существенно подрывает партнерство между нашими странами", – отметил Владимир Фесенко.
Что происходит на польско-украинской границе: важное
- Польские фермеры 20 февраля объявили о блокировании пунктов пропуска на польско-украинской границе для проезда грузовиков и другого транспорта.
- На границе создались многокилометровые очереди из грузовиков. Украинские водители вынуждены ждать несколько дней в пробках, пока их пропустят через границу.
- В то же время польские протестующие не могут аргументированно сформулировать, в чем причина блокировки украинской аграрной продукции. Также они совершают абсолютно неприемлемые акции. В частности польские митингующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медыка – Шегини" и рассыпали на пути зерно из грузового вагона.
- Украинские перевозчики начали зеркальные мирные акции на трех пунктах пропуска – "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". Их требование – чтобы поляки и украинцы имели возможность свободно пересекать границу. Украинцы обещают пропускать столько же фур на польских номерах, сколько пропускает Польша.